Une importante rencontre prévue entre Ouattara et Laurent Gbagbo

Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara vont finalement se rencontrer. Depuis le retour à Abidjan du fondateur du FPI (Front populaire ivoirien), les deux hommes n'avaient pas changé, mais les lignes viennent de bouger, rapporte Africa Intelligence.

Laurent Gbagbo a téléphoné à Alassane Ouattara

Rentré à Abidjan le jeudi 17 juin 2021, après une longue absence de dix années, Laurent Gbagbo n'avait pas encore pris langue avec l'actuel chef d'État Alassane Ouattara. L'ancien président de la République n'a pas daigné entrer en contact avec son adversaire à l'élection présidentielle d'octobre 2010 qui a débouché sur une grave crise entrainant 3 000 morts. Le "Woody" de Mama avait au contraire laissé entendre qu'il se tenait prêt pour les batailles futures aux côtés de ses partisans. "Monsieur le secrétaire général, voilà ce que je voulais dire pour aujourd’hui. À la prochaine fois, nous allons travailler. Vous allez me dire quand…je suis votre soldat, je suis mobilisé. Merci", s'était exprimé l'ancien détenu de la prison de Scheveningen au siège du FPI (Front populaire ivoirien) .

Cela faisait dix ans qu'Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo ne s'étaient plus adressé la parole. Les deux grands rivaux s'étaient affrontés au second tour de l'élection présidentielle de 2010. À l'issue de la crise postélectorale, le patron du FPI a été transféré à la CPI (Cour pénale internationale) où il a été jugé pour crimes contre l'humanité. Après un procès marathon, il a été définitivement acquitté en mars 2021. Laurent Gbagbo séjourne sur les bords de la lagune Ébrié depuis un mois. L'ex-dirigeant ivoirien n'a pas encore rencontré Alassane Ouattara. Mais cela ne saurait tarder.

Selon une information relayée par Africa Intelligence, Laurent Gbagbo s'est finalement résolu à téléphoner à Alassane Ouattara. Cependant, il a voulu comme garantie que son grand rival soit "bien au bout du fil", rapporte notre source. Le média français révèle aussi qu'une rencontre est prévue entre les deux hommes. Ce qu'il faut savoir, c'est que Dominique Ouattara a énormément pesé de tout son poids pour rapprocher son époux et Gbagbo. Pour l'heure, aucune date n'a été arrêtée pour ce tête-à-tête historique.