Journée nationale de l'excellence 2021 : Voici ce qui change

Contrairement à l'année dernière, la Journée nationale de l'excellence aura bel et bien lieu cette année. L'annonce a été faite par Amadou Coulibaly, le porte-parole du gouvernement, à l'occasion du Conseil des ministres qui s'est tenu le mercredi 21 juillet 2021.

Journée nationale de l'excellence : 84 prix décernés

En 2020, face à la grave crise sanitaire mondiale liée à la pandémie de la covid -19, les autorités ivoiriennes ont décidé de ne pas organiser la Journée nationale de l'excellence. Et pourtant, le processus de sélection des lauréats était allé jusqu'à son terme. La cérémonie de remise du Prix national de l'excellence n'a donc pu se tenir. Mais pour cette année, au cours du Conseil des ministres du mercredi 7 juillet 2021, le gouvernement a pris la décision d'organiser la Journée nationale de l'excellence le vendredi 6 août 2021 à 11 heures au Palais de la présidence de la République d'Abidjan-Plateau, en présence du chef de l'Etat, Alassane Ouattara.

Amadou Coulibaly a livré les changements que connaitra l'édition 2021 de la Journée nationale de l'excellence. "Ainsi, pour l’édition 2021 de la Journée nationale de l’excellence, l’option retenue est la reconduction des lauréats de l’édition 2020, auxquels vont s’ajouter les lauréats du Secteur Éducation Formation, sélectionnés au terme des examens de fin d’année scolaire 2021", a déclaré le porte-parole du gouvernement qui a également précisé que 84 prix seront décernés aux lauréats nationaux alignés selon la configuration du gouvernement.

Selon le ministre de la Communication, des Médias et de la Francophonie, ces 84 lauréats recevront, comme chaque année un trophée, un diplôme et une enveloppe de dix (10) millions de francs CFA pour ceux classés premiers. Quant aux lauréats classés deuxièmes et troisièmes, ils recevront respectivement chacun un million cinq cent mille (1 500 000) et un million (1 000 000) de francs CFA.