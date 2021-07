Le Soudanais Abdalrasool quitte les JO refusant d’affronter un Israélien

Mohamed Abdalrasool a préféré quitter les Jeux olympiques ( JO) que d’affronter Tohar Butbul. Le Soudanais ne s'est pas présenté au combat contre l’Israélien et ce, malgré la signature des accords d'Abraham entre Khartoum et Jérusalem.

Abdalrasool, second judoka, se retire des JO pour éviter d’affronter un Israélien

Abdalrasool est le deuxième judoka à se retirer de la compétition olympique de judo, apparemment pour éviter d’affronter l’Israélien Tohar Butbul, quelques jours après qu’un adversaire algérien potentiel (Fethi Nourine) dans un tour précédent, a été suspendu pour en avoir « protesté contre le traitement réservé par Israël aux Palestiniens ».

Le joueur de 28 ans était absent pour son combat contre Tohar Butbul, 27 ans, dans la catégorie des 73 kg, le lundi matin, 26 juillet. Butbul était inscrit comme n’ayant « aucun concurrent » dans ce qui aurait dû être un combat contre le Soudanais Mohamed Abdalrasool dans la catégorie des hommes de 73 kg.

Les responsables olympiques ont déclaré qu’Abdalrasool ne s’était pas présenté pour affronter Butbul dans leur tour, bien qu’il ait été pesé plus tôt pour le combat. La Fédération internationale de judo n’a pas immédiatement annoncé la raison pour laquelle Abdalrasool n’a pas concouru, et l’organe directeur n’a pas répondu aux demandes de commentaires.

Les responsables olympiques soudanais n’ont pas non plus fait de commentaire immédiat. En janvier, le Soudan a signé les accords d’Abraham avec les États-Unis, ouvrant ainsi la voie à la normalisation des relations entre le pays africain et Israël, mais un reportage publié au début du mois indiquait que le Soudan était déçu des résultats de l’accord de normalisation.