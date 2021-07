Adzopé : Les maquis et restaurants désormais ouverts de 6h à 22h

Le professeur Amonkou Akpo Antoine, le maire de la commune d' Adzopé, vient de prendre de nouvelles mesures concernant l'ouverture et la fermeture des débits de boisson, communément appelés "maquis" et les restaurants. La décision a été prise afin de faciliter le travail des forces de l'ordre pour la sécurisation de ladite localité.

Adzopé : Le maire fixe les nouveaux horaires d'ouverture des maquis et restaurants

Les autorités municipales de la commune d'Adzopé entendent jouer pleinement leur rôle dans cette localité située à 105 km d'Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire. C'est dans cet objectif que le professeur Amonkou Akpo Antoine, le premier magistrat de la ville a pris de nouvelles mesures relatives à l'ouverture et à la fermeture des restaurants et des débits de boisson, plus connus sous le nom "maquis".

Ainsi, selon l'arrêté municipal N0 2021-002/C-ADZ/SG, "les horaires d'ouverture et de fermeture des débits de boissons (bars, maquis, restaurant, cabarets, etc.) sont règlementés sur tout le territoire communal comme suit : du dimanche au jeudi de 06 heures à 22 heures".

Le maire de la commune d' Adzopé informe également que "cette mesure qui prend effet à compter de la date de signature du présent arrêté est valable pour une durée d'un (01) mois renouvelable". Par ailleurs, la note ne manque pas de relever que "tout contrevenant à cette règlementation s'expose à la fermeture systématique de son débit de boissons ou restaurant pour toute la durée de la mesure et la réouverture sera soumise à une autorisation du maire".

La décision a été vivement saluée sur la toile par des internautes. "Il faut bien commencer par quelque chose et tout premier pas est à féliciter. Rester à maximiser la sécurité des biens et des personnes durant les week-ends où la mesure ne s'applique pas. Déjà félicitations !", a écrit un internaute.