Stéphane Kipré: "Nous devons encourager Bédié, Ouattara et Gbagbo"

Stéphane Kipré, président de l' Union des nouvelles générations (UNG), a lancé, samedi, un appel à encourager les présidents Henri Konan Bédié, Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo à former un trio pour la paix en Côte d'Ivoire.

Réconciliation nationale: Stéphane Kipré appelle à soutenir le trio Bédié, Ouattara et Gbagbo

L'opposant ivoirien, Stéphane Kipré, a réitéré, samedi dernier, son attachement à la paix et à la réconciliation nationale en Côte d'Ivoire. Face aux membres de la direction de son parti, réunis en secrétariat général extraordinaire élargi aux délégués départementaux à Daloa, le président de l'UNG a lancé un appel à encourager les présidents Alassane Ouattara, Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié à "former un trio pour la paix".

" Nous devons encourager les présidents Bédié, Ouattara et Gbagbo à former un trio pour la paix en Côte d’Ivoire. Toutes les bonnes volontés doivent se greffer autour de ce trio pour construire et consolider cette paix si chère à nos populations", a appelé Stéphane Kipré. Le gendre de Laurent Gbagbo a souhaité que le dialogue souhaité par l'ensemble des Ivoiriens, soit "inclusif et (s'ouvre) avec toutes les composantes de la société ivoirienne".

Il s'est par ailleurs réjoui que le retour en Côte d'Ivoire de l'ex-président ivoirien et ses visites rendues aux présidents Bédié et Alassane Ouattara, contribuent à créer un climat apaisé dans le pays. " Nous devons encourager ces rapprochements au nom de la paix et de la réconciliation nationale", a-t-il fait savoir. "Puisque notre préoccupation première demeure de bâtir la Côte d’Ivoire des nouvelles générations, nous avons intérêt à ce qu’une paix durable s’installe. Notre intérêt se trouve dans la paix et c’est pourquoi, comme j’aime à le répéter, je voudrais inviter chacun de vous à être un acteur de paix et de développement", a-t-il exhorté.

Stéphane Kipré convoque, pour les 19, 20 et 21 novembre 2021 à la fondation Félix Houphouët Boigny de Yamoussoukro, un congrès ordinaire de l’UNG sous un thème qui devra essentiellement tourner autour des perspectives de l' Union des nouvelles générations pour les années à venir.