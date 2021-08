Maroc: L'actrice Fatima Regragui est décédée à l'âge de 80 ans

Décès de Fatima Regragui. Cette figure emblématique du théâtre marocain, s'est éteinte lundi matin, à l'âge de 80 ans, a indiqué sa famille.

Décès de Fatima Regragui, pionnière du théâtre marocain

Le Maroc est en deuil après le décès de Fatima Regragui, lundi 2 août 2021, des suites d’une longue maladie. Sa sœur Abderrahmane Regragui a confirmé la disparition de l'actrice qui a été inhumée le même jour à Rabat après la prière d’Al-Asr.

Sur les réseaux sociaux, plusieurs artistes ont tenu à présenter leurs condoléances à la famille et au public de Fatima Regragui. La défunte a marqué la scène artistique et a à son actif de nombreuses pièces théâtrales, séries et téléfilms.

Née le 15 février 1941, Fatima Regragui comptait à son actif un riche répertoire d’interprétations grâce à ses multiples performances à la télévision, au cinéma et au théâtre. Ses premières apparitions sur la scène artistique remontent aux années cinquante.

En 1975, elle intègre la troupe du Théâtre national Mohammed V à Rabat aux côtés d’Aziz Maouhoub, Mohamed El Jam, Malika El Omari et Nezha Regragui. Elle a joué dans plusieurs œuvres cinématographiques devenues cultes comme "Adieu mère" (Mohamed Ismaïl, 2008) et "Mirage" (Ahmed Bouanani, 2001).