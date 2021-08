« Jésus, mon assurance » de Anne Bénédiction, relève les bienfaits du Saint Esprit

La chantre Anne Bénédiction, de son nom à l’état civil Yapo Ahoua Betty Anne Prudence, fait ses ‘’armes’’ dans la musique au sein d’un orchestre tout en faisant dans le même temps, les chœurs de studios d’enregistrements et autres animations de piano-bars.

Anne Bénédiction chante la magnificence du Seigneur

Fort de son expérience de plusieurs années, Anne Bénédiction entre en studio pour préparer son tout premier album intitulé « Jésus, mon assurance » qui sortira fin 2020. Dans cette production discographique de 6 titres inspirée de l’Eternel, Anne Bénédiction relève les bienfaits du Saint Esprit en vue d’exhorter à donner sa vie à Christ. Pour elle, l’Esprit-saint est l’assurance du chrétien. Avec des titres comme « Jésus, mon assurance », la chantre témoigne de la grandeur et de l’immensité du Seigneur. Qui, par sa grâce, fait toute chose en elle. C’est pourquoi, s’écrie-t-elle : « il est en moi, il est ma force », l’un des titres de l’album. « C’est pourquoi l’homme quittera son père et sa mère et s’attachera à une femme et ils deviendront une seule chair ».

Ce passage biblique qui, tiré du livre de Genèse 2 verset 24, a inspiré la chantre pour le titre « C’est Dieu qui bénit ». Une composition dans laquelle Anne Bénédiction tire la sonnette d’alarme tant au niveau des mariés que ceux qui ont ce vœu en montrant que le mariage est un souhait de Dieu. Aussi, la chantre invite-t-elle les ‘’frères’’ et ‘’sœurs’’ à se tourner vers Jésus lorsqu’ils traversent des moments difficiles dans leur foyer. Pour celle qui chante à la gloire du Seigneur, on ne se tourne pas vers le Père seulement quand les choses vont mal mais aussi quand le couple embrasse des beaux instants de leur vie.

À l’en croire, « la présence de Jésus dans la vie d’un couple est très importante ». Anne Bénédiction soutient que plus Jésus est présent dans un couple, plus le couple se sent mieux. Car, le bonheur se manifeste au quotidien. Dans un autre titre intitulé « Qui est comme toi ? », Anne Bénédiction célèbre le Seigneur Jésus. Celui qui a aimé le premier et a donné sa vie pour toute l’humanité. De plus, il a payé le prix même pour ceux qui ne sont pas encore venus dans ce monde. Il n’y a pas de mot pour décrire la magnificence de Jésus, dans cette composition.