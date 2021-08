Togo : Le pays reçoit un lot de vaccin Johnson and Johnson

Le Togo vient de réceptionner le vaccin Johnson & Johnson. Faure Gnassingbe, président de la République togolaise, s'est réjoui de savoir que son pays est le premier Etat africain à recevoir le remède fabriqué en Afrique.

Le Togo, premier pays africain à recevoir le vaccin Johnson & Johnson

Jeudi 5 août 2021, Victoire Tomegah-Dogbé, la Première ministre de la République du Togo, a reçu le premier stock du vaccin Johnson & Johnson. Selon le site elitedafrique, cela devrait aider le pays à lutter efficacement contre la maladie à coronavirus, mais également renforcer la campagne nationale de vaccination tout en ralentissant la propagation du virus.

Le Togo est le premier pays à recevoir le vaccin Johnson & Johnson fabriqué en Afrique dans le cadre de l'initiative AVATT pilotée par l'Union africaine. Ce lot de vaccin va permettre au pays de lutter efficacement contre cette flambée des cas de contamination enregistrés ces derniers jours. L’idée est aussi de renforcer la campagne nationale de vaccination et de ralentir l’élan de propagation du virus.

Pour sa part, Faure Gnassingbe a remercié les partenaires qui soutiennent le Togo dans sa stratégie de lutte contre la pandémie qui a un impact très négatif sur la vie des Togolais et l'économie. Chers compatriotes, aujourd'hui, le #Togo est très fier d'être l'un des tout premiers pays africains à recevoir les premières doses de vaccin Johnson & Johnson made in Africa", a soutenu le président de la République togolaise.

Le fils de feu Gnassingbe Eyadema ne manque d'ajouter que depuis le début de cette terrible pandémie de Covid19, son pays met tout en œuvre pour surmonter les défis sanitaires et économiques. "Je me réjouis de l'arrivée rapide de ces doses sur notre territoire et vous invite à vous faire vacciner massivement pour endiguer la maladie", a-t-mentionné sur son compte Twitter.