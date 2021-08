Soro Guillaume lance une vaste campagne d'adhésion à GPS

Soro Guillaume continue de mener son exil entamé depuis le 23 décembre 2019. L'ancien président de l'Assemblée nationale ivoirienne, en disgrâce avec Alassane Ouattara et condamné à la prison à vie, vient de sonner la mobilisation. Il a lancé une vaste campagne d'adhésion à son mouvement politique GPS (Générations et peuples solidaires).

Soro Guillaume : "Tu as été averti que la route sera rude et dure"

Depuis le 23 décembre 2019, Soro Guillaume, après son retour manqué en Côte d'Ivoire, vit en exil dans l'hexagone. L'ex-chef rebelle ivoirien est tombé en disgrâce avec le pouvoir du RHDP (Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix) et d'Alassane Ouattara après avoir refusé d'intégrer le parti au pouvoir. Quand il tourne le dos à ses anciens alliés, l'ancien secrétaire général de la FESCI (Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire) fonde le GPS (Générations et peuples solidaires).

À la tête de ce mouvement politique, Soro Guillaume se lance à la conquête du fauteuil présidentiel. Il annonce sa candidature à l'élection présidentielle d'octobre 2020. Cependant, sa candidature est rejetée par le Conseil constitutionnel. Le 23 décembre 2019, le leader des soroistes ne peut regagner la Côte d'Ivoire. L'avion qui le transporte est dérouté au Ghana et plusieurs de ses partisans sont interpellés. Dans la foulée un mandat d'arrêt international est lancé contre lui.

Accusé d'avoir tenté de déstabiliser le régime d'Alassane Ouattara, Soro Guillaume a été condamné à la prison à vie par la justice ivoirienne. Affoussiata Bamba Lamine, son avocate, a écopé d'une peine de vingt ans de prison. Koné Kamagaté Souleymane dit Soul To Soul a également été condamné à cette même peine de prison.

En exil dans l'hexagone, Soro Guillaume a lancé récemment un appel à la mobilisation auprès de ses militants. "Compatriote, tu as été averti que la route sera dure et rude. Relève la tête et prends en main ton destin. Face au silence qu’on veut t’imposer, réplique par la non-violence offensive. Montre-leur que tu es la majorité silencieuse", a déclaré Soro Guillaume.