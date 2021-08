Éducation nationale : La moyenne d'orientation en 2de fixée à 10/20

La moyenne d'orientation en seconde est connue. Le ministère de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation l'a fixée à 10/20 minimum pour être orienté, a-t-on appris.

Mariatou Koné fixe la moyenne d'orientation à 10/20

Au titre de l'année 2021-2022, le ministère de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation a décidé que la moyenne d'orientation en seconde est de 10/20. "Le ministère de l’Éducation nationale et de l’Alphabétisation porte à la connaissance des parentes d’élèves que la moyenne d’Orientation (MO) requise pour être orienté en seconde A ou en seconde C, est fixée à 10 sur 20 au moins, au titre de l’année scolaire 2021-2022", peut-on lire dans un communiqué émanant de Mamadou Binaté, le directeur de cabinet de la ministre Mariatou Koné.

Depuis son arrivée à la tête du ministère de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation, Mariatou Koné a décidé de redonner une nouvelle image à l'école ivoirienne. Dès sa prise de fonction, la remplaçante de Kandia Camara a annoncé les états généraux de l'école qui ont été lancés le lundi 19 juillet 2021. L'objectif de ces assises d’établir un diagnostic conséquent afin de déboucher sur un cadre de dialogue permanent au profit de l’école ivoirienne. "Cela permettra de définir les bases d’une entente sociale dans le secteur éducation/formation et d’établir les conditions d’une confiance en l’école ivoirienne tant au niveau national, qu’international", a ajouté la ministre ivoirienne.

En outre, Mariatou Koné s'est aussi engagée à lutter contre la fraude aux examens scolaires. Elle a lancé la campagne "Tolérance zéro". "Des actions de contrôle sont menées durant la composition, les corrections, les délibérations, avant la proclamation des résultats et même après, pour déceler tous les cas de fraude. La moindre preuve de fraude dans une seule composition annule l'ensemble de votre examen", avait dévoilé l'inspectrice générale Dosso Nimaga Dosso peu avant le début du BEPC (Brevet d'études du premier cycle).