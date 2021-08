Côte d'Ivoire: Dr Boga Sako veut rencontrer le président Ouattara

Cadre démissionnaire de la plateforme politique Ensemble pour la démocratie et la souveraineté (EDS), proche de l'ancien président Laurent Gbagbo, Dr Boga Sako entreprend des démarches en vue d'une rencontre avec le président de la République, Alassane Ouattara.

Démissionnaire de EDS, Dr Boga Sako en route pour le RHDP?

Le président de la Fondation Ivoirienne pour l’Observation et la surveillance des Droits de l’Homme et de la vie Politique (FIDHOP), Dr Boga Sako a été reçu ce mercredi par le Ministre-Conseiller spécial du Président de la République chargé des questions politiques, Cissé Ibrahima Bacongo. L'ancien vice-président de la plateforme EDS a saisi l'opportunité de cette audience, pour demander à son hôte d'appuyer sa demande d'audience formulée auprès du président Alassane Ouattara.

"Il a remercié le Ministre Cissé Ibrahima Bacongo pour cette audience et pour la qualité des échanges et l’a prié par la même occasion d’appuyer sa demande d’audience auprès du Président de la République, Son Excellence Monsieur Alassane Ouattara", apprend-on. Dr Boga Sako a, récemment, claqué la porte d'Eds, une plateforme de partis politiques membres de l'opposition ivoirienne qui a pour reférent politique, l'ancien président Laurent Gbagbo.

Il entend, depuis sa démission, se consacrer à ses activités dans les domaines de la réconciliation nationale et de la défense des droits de l'homme. " Je me consacrerai davantage à la réconciliation entre tous les Ivoiriens et je mènerai encore plus vigoureusement mon combat pour la défense des droits de l’homme contre tous les violateurs desdits droits, quel que soit leur bord politique », s'est-il voulu formel.

Sa présence, ce mercredi aux côtés du maire RHDP de la commune de Koumassi, s'inscrit dans le cadre de la série de rencontres initiées par l'ex-exilé politique depuis son retour au bercail, le 9 juillet dernier. Lesquelles rencontres l'ont conduit successivement aux côtés de plusieurs personnalités ivoiriennes dont l’ex-Président Henri Konan Bédié, le ministre Kouadio Konan Bertin dit KKB et autres.