Affaire Blaise Compaoré très malade : Voici toute la vérité (en images)

Qui prend donc ce malin plaisir d'annoncer Blaise Compaoré comme étant très malade et évacué d'urgence au Maroc ? En tout état de cause, les images de l'ancien président burkinabè contrastent avec ce qui est dit sur son compte.

Blaise Compaoré, une image falsifiée pour faire croire qu'il est très malade

Déchu à la suite d'une insurrection populaire, fin octobre 2014, Blaise Compaoré vit en Côte d'Ivoire, où il bénéficie du gîte et couvert des autorités ivoiriennes. L'ancien président burkinabè n'a d'ailleurs pas le mal du pays, d'autant plus qu'il a été naturalisé ivoirien et s'est même offert le luxe de se bâtir une résidence cossue dans le quartier huppé de Cocody Les Ambassades. Une vidéo de la célébration de son 70e anniversaire de naissance, en compagnie de ses proches, a également fait la une des réseaux sociaux, en février dernier.

L'affaire Thomas Sankara est cependant venue troubler quelque peu cette quiétude de l'ancien homme fort de Ouagadougou. Mis en accusation par la justice burkinabè, en compagnie de 14 autres personnalités, pour « attentat à la sureté de l’État, complicité d’assassinat et recel de cadavres », le Président Compaoré pourrait comparaître, dès le 11 octobre prochain, à l'ouverture du procès, « dans la salle des Banquets de Ouaga 2000 », où l'audience a été délocalisée. « S’ils ne se présentent pas devant le tribunal, ils seront jugés par contumace », prévient le Magistrat en charge du dossier.

C'est pourtant dans cette attente qu'une rumeur vient annoncer Blaise Compaoré malade. « Blaise Compaoré, ancien président de l’État du Burkina Faso, gravement malade et interné au Maroc. Un visa demandé pour la France lui a été refusé », indiquait cette rumeur, avant d’ajouter : « Dans ses vieux jours, il se souvient certainement de la disparition de son frère et ami Thomas Sankara. » Avec à l’appui, une photo dans laquelle l’ancien locataire de Kosyam a pris un sacré coup de vieux.

Le Service de communication de l’ancien chef d’État burkinabè a aussitôt réagi en publiant d’autres images de l’ancien dirigeant. La comparaison entre les images montre à souhait qu’il y a eu un montage de celle où le président déchu apparaît quelque peu vieilli. Pour quelle fin ? Seuls les auteurs de montage pourront mieux donner les tenants et aboutissants de leurs agissements.