Affaire Yves de Mbella : Blé Goudé tape du poing sur la table

Charles Blé Goudé a donné de la voix dans l'affaire Yves de Mbella qui alimente actuellement l'actualité ivoirienne. Le président du COJEP (Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples) a craché ses vérités à la chaine de télévision NCI (Nouvelle chaine ivoirienne) qui a fait l'apologie du viol au cours de l'émission La Télé d'ici Vacances, le lundi 30 août 2021.

Affaire Yves de Mbella : Charles Blé Goudé dit ses vérités !

Yves de Mbella a réussi à s'attirer les foudres de plusieurs personnalités après avoir invité un ancien violeur sur le plateau de l'émission La Télé d'ici Vacances, diffusée sur NCI. L'animateur de Rien à cacher est au centre d'une vive polémique depuis le lundi 30 août 2021. Charles Blé Goudé a refusé de rester de marbre dans l' affaire Yves de Mbella. L'ancien ministre de la Jeunesse de Laurent Gbagbo a vivement décrié le comportement de l'homme de média.

"Non aux violences sexuelles sur la femme", s'est écrié le fondateur du COJEP (Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples) à travers une publication sur sa page Facebook. Il a rappelé que "selon une étude réalisée par l’État de Côte d’Ivoire , 20 % de femmes dans notre pays sont victimes de violences sexuelles". L'ex-détenu de La Haye a mentionné qu' « au moment où la société cherche les moyens de mettre fin à cette pratique, contre toute attente, la chaine NCI fait une émission pour en faire la propagande".

"Nous sommes malheureux, indignés et interpellés", a déploré Charles Blé Goudé qui a fait appel à l’article 5 de la Déclaration universelle des droits de l’homme qui stipule que, « Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants », et conséquemment l’article 3 qui indique que « Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne », a interpellé les "autorités compétentes pour faire respecter le code d’éthique et de déontologie qui régit le secteur de l’audiovisuel". "Que la rigueur de la loi soit appliquée sans faille aux personnes qui s’en rendent coupables, à celles qui en font la propagande, tout comme à celles qui s'en rendent complices", a-t-il recommandé.

En outre, l'ex-leader de la FESCI (Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire) s'est engagé auprès des structures de défense des droits humains afin que cette pratique infâme et indigne cesse.