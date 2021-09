RDC: Tête-à-tête entre Félix Tshisekedi et le président italien à Rome

Le président de la République démocratique du Congo (RDC), Félix Tshisekedi, sera reçu, jeudi à Rome, par son homologue italien Sergio Mattarella, à l'occasion d'une visite de travail qu'il entreprend en Italie.

Le président congolais Félix Tshisekedi attendu à Rome

Après sa remarquable participation la semaine dernière au forum Compact with Africa (C.W.A) à Berlin en tant qu'invité d'honneur de ce grand rendez-vous des leaders africains avec l'Allemagne (l'un des pays le plus industrialisé du monde), le Président de la République Démocratique du Congo (RDC), Félix Tshisekedi, sera reçu ce jeudi 02 septembre 2021, en tête-à tête par son homologue italien au Palais Quirinale, le Palais présidentiel italien.

Sergio Mattarella et Félix Tshisekedi évoqueront la consolidation de la coopération bilatérale entre leurs pays ainsi que toutes les questions liées au rapprochement entre l'Italie et la République Démocratique du Congo. Le Chef de l'État congolais et Président en exercice de l'Union Africaine poursuivra son séjour italien en prenant part le vendredi 3 septembre 2021, à Milan, en Lombardie, au nord de l'Italie, à la 47ème édition du forum Ambrosetti sur l'économie mondiale axé sur le thème "Le scénario d'aujourd'hui et de demain pour les stratégies concurrentielles ". Pandémie de covid-19 oblige, cette rencontre va se dérouler en mode Phygital (en partie physique et en partie numérique-digitale ).

Cellule de Communication du Chef de l'État congolai