Abobo: Le Centre hospitalier universitaire (CHU) bientôt une réalité

Annoncé en grande pompe par le gouvernement en 2017, le Centre hospitalier universitaire (CHU) d’Abobo n’est toujours pas sorti de terre. La Banque arabe pour le développement économique en Afrique vole au secours des autorités ivoiriennes.

Abobo attend toujours son Centre hospitalier universitaire (CHU)

La BADEA, Banque arabe pour le développement économique en Afrique, va décaisser 50,107 millions de dollars, soit 27,8 milliards FCFA, au profit de la Côte d'Ivoire pour financer la construction d'un nouveau centre hospitalier universitaire à Abidjan, a annoncé Sika Finance, ce mercredi.

Une véritable lueur d’espoir pour les populations de cette commune qui attendent depuis quatre ans leur plus important établissement sanitaire. Bâti sur une superficie de 5 hectares avec une capacité de 600 lits, le Centre hospitalier universitaire d’Abobo va nécessiter un coût global de 96,36 millions de dollars, environ 53 milliards FCFA.

Un projet financé à 52% par la BADEA et avec l'appui du Fonds saoudien de développement en plus de la participation de l'Etat ivoirien. Le Centre hospitalier universitaire d’Abobo qui s’inscrit dans le cadre du plan national de développement sanitaire 2016-2020, vise à doter la plus grande commune d’Abidjan d’un établissement sanitaire de premier rang moderne avec un pôle de spécialité notamment en matière de néphrologie, y compris de dialyse et la greffe rénale.

Bruno Koné, alors porte-parole du gouvernement, avait soutenu que ce "Plan d’urgence est un vaste programme gouvernemental qui vise à améliorer significativement les conditions de vie des populations de cette commune, à travers la réalisation d’investissements priorisés en concertation avec les populations et les principaux acteurs sectoriels".

C'est au total 173 614 216 380 francs CFA qui devaient être engagés pour donner un nouveau visage à la commune de feu Hamed Bakayoko et administrée aujourd'hui par Kandia Camara, Ministre des Affaires étrangères.

En séjour en Arabie Saoudite, du 7 au 8 septembre 2019, Alassane Ouattara avait tenté de convaincre le Fonds saoudien de développement (FSD) de décaisser 173 milliards de francs CFA afin de mettre le "Plan Marshall" pour Abobo.

L'on apprend auprès de la municipalité concernée qu'après le passage du président ivoirien en terre saoudienne, le FSD a consenti à débourser une enveloppe de 22 milliards de francs CFA pour la construction et l'équipement d'un CHU à Abobo.

La commune d’Abobo, faut-il le rappeler, est la plus peuplée de la capitale ivoirienne, Abidjan, qui compte plus de 5 millions d’habitants. Le défunt Premier Ministre Amadou Gon Coulibaly y avait rouvert en juin 2019, après rénovation, l'Hôpital général, le plus important établissement sanitaire actuel.

L’ouvrage a fait peau neuve, après plus de 8 mois de travaux. Il dispose, entre autres, d’un laboratoire, d’un bloc opératoire, d’un service d’urgence, d’une maternité et d’une pédiatrie. Il est doté d’un scanner, d’une radio numérique, d’un échographe digital, d’une unité complète ORL, de bistouris électriques, de fauteuils dentaires, etc.

Les travaux de réhabilitation et d’équipement ont coûté environ 8,5 milliards de FCFA et entrent dans le cadre du programme visant à doter le pays d’un réseau d’infrastructures de qualité, accessibles à tous.

La Côte d'Ivoire prévoit, entre autres, la construction d’une vingtaine d’hôpitaux, la réhabilitation d’une vingtaine d’hôpitaux et la mise à niveau des plateaux techniques sur toute l’étendue du territoire.

Le programme vient également en appoint à l’opérationnalisation de la Couverture Maladie Universelle (CMU).