Titrologie: " Gbagbo inflige une autre humiliation à Simone Ehivet"

Titrologie. La mise au point de l'ex-Première dame, Simone Ehivet, relativement à la création du futur parti de Laurent Gbagbo fait la Une de l'actualité de ce mercredi 8 septembre 2021.

Titrologie du 8 septembre: "Gbagbo demande le divorce politique à Simone"

La sortie de l'ex-Première dame, relativement à son adhésion au projet de formation d'un nouvel instrument politique, lancé par Laurent Gbagbo, fait la Une des journaux ivoiriens ce mercredi. Dans la mise au point publiée dans la nuit du mardi, Simone Ehivet s'indigne clairement du ''manque de considération'', de ses anciens camarades, à son égard, en l'associant à une liste de membres d'un groupe de réflexion élargi sans même l'avoir préalablement consultée.

" Simone dit non à Gbagbo", retient Notre Voie, de cette mise au point. L' Avenir revient sur la "grosse colère" de l'ex-député de la commune d'Abobo. " Formation du nouveau parti : Gbagbo inflige à Simone une énième humiliation", lit-on à la Une de l' Expression. Le Jour plus fait ressortir que la native de Bonoua, est sous les ordres de Konaté Navigué, Franck Anderson Kouassi et autres dans l'organigramme des commissions mises en place pour engager la réflexion visant la mise en place du nouveau parti. Pour le Matin, " Gbagbo demande le divorce politique à Simone".