Côtière Abidjan-San Pedro: Un citoyen interpelle vivement Patrick Achi

Le Premier Ministre ivoirien, Patrick Achi, a procédé le 18 septembre à San Pedro, au lancement des travaux de renforcement de la Côtière, pour faciliter les échanges économiques et commerciaux entre les deux poumons de l'économie ivoirienne. Mais, pour David Vincent KIPRE, des questions méritent d’être élucidées avant le démarrage effectif des travaux. Sa lettre ouverte au Premier ministre Patrick Achi.

David Vincent KIPRE à Patrick Achi: « Félicitations pour le lancement, toutefois on aurait pu mieux faire qu’une réhabilitation »

Les 353 km à réhabiliter ont été découpés en trois tronçons chacun confiés à un opérateur : la partie entre Abidjan et Grand-Lahou (80 KM) est octroyée à la Sogea -Sotom, filiale de Vinci. RAZEL CI a en charge le tronçon reliant Grand-Lahou à Fresco (93 KM). Les 180 km restants entre Fresco et Grand-Bereby, via San Pedro, sont confiés à PFO Africa. Ces opérateurs ont jusqu’à décembre 2022 Délai: 15 mois. Budget : 308 milliards XOF – €460 millions Ma lettre au premier Ministre Patrick ACHI. Monsieur le 1er Ministre, En tant que citoyen, j’ai besoin d’explication. Car la critique est aisée mais les offres de proposition sont rares, sauf si elles ont existé et ont été ignorées par vos service.

Le site du CEPICI a publié pendant plusieurs années des projets à réaliser dont celui de la côtière (Gesco -Dabou - San-Pedro) divisé en deux sections. Si ma mémoire est bonne, ce devrait être une autoroute à 2X2 à péage avec la première section de 50 KM Gesco Dabou. Pourquoi parle-t-on de REHABILITATION dans l’énoncé du projet plutôt que de CONSTRUCTION d’une Autoroute ? Monsieur le Premier ministre, il me plait de comprendre puisqu’il s’agit d’un projet dont le financement n’impacte pas le budget de l’Etat, c’est un Built Own, Operate and transfert. Je constate aussi que le projet est en liaison avec la CAN 23. Cela me surprend et me désole car la CAN aussi prestigieuse soit-elle produit de l’image mais notre plan de développement produit de la richesse pour la communauté des hommes et des femmes de ce pays.

Pourquoi je vous interpelle?

Je suis intervenu sur ce projet personnellement dans le but d’apporter ma pierre au PND du Président Ouattara. J’ai mobilisé de la ressource pour la construction de cette autoroute budgétisée à l’époque à 490 milliards XOF. Madame Sissoko, mon interlocutrice d’alors m’a signifié que les superstructures adjacentes au projet le font re-estimer à 740 milliards XOF. J’accepte le deal et je propose de « upgrade » le projet à 3 X 3 en lieu et place de 2 X 2 comme le Caire – Alexandrie. On devrait don avoir 6 voies. Mon équipe et moi pour le compte du bailleur avons fait faire une étude technique sommaire, qui révèlera que toute la côtière est une zone sismique.

Ce qui implique techniquement qu’on devait changer la méthode de construction de cette autoroute. Celle de construction des pistes d’aéroports devrait être utilisée : Concret pavement (60 CM) par damier avec une couche d’asphalte (15 CM) avec des poches d’absorption des fluides inévitables dans la zone. MALHEUREUSEMENT, nous nous sommes entendu dire que les travaux ont été attribués à un opérateur traditionnel dont je tairais le nom ici. Bravo si les travaux doivent être fait mais pas au rabais.

La 3 X 3 répondait au fait de développer le port de San-Pedro et créer une voie dédiée aux conteneurs qui débarqueraient à destination d’Abidjan et les autres zone, vu que le port de San-Pedro est en eau profonde et plus compétitif que celui d’Abidjan sur des Navires plus grands qui sont obligés d’accoster à TAKORADI au Ghana. Monsieur le Premier Ministre Félicitations pour le lancement, toutefois on aurait pu mieux faire qu’une réhabilitation. Bonne chance dans vos fonctions.

Nb: Merci de ne pas oublier les bandes d'urgences absents sur le pont HKB

* Sogea -Sotom = constructeur du stade de Yamoussoukro non validé par la CAF

Pour la Côte d’Ivoire

David Vincent KIPRE

Ni Partisan Ni Neutre