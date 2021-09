Bénin : Le tête-à-tête Boni Yayi - Patrice Talon livre ses secrets

L'ex- président béninois Thomas Boni Yayi a eu un en tête-à-tête ce mercredi 22 septembre 2021 au Palais de la Marinna, avec Patrice Talon, son successeur à la présidence du Bénin. Les deux hommes ont fait un large tour d'horizon sur les questions de paix, de sécurité, de démocratie et de développement du pays.

Boni Yayi: "Ce n'est pas une affaire Talon-Yayi mais ..."

Thomas Boni Yayi, fraîchement rentré d'exil, a été reçu en audience, mercredi 22 septembre 2021, par le président béninois Patrice Talon. Une rencontre saluée en ce sens qu'elle devrait contribuer à la décrispation du climat socio-politique béninois, tendu depuis la fin de la présidentielle controversée du 11 avril dernier.

" Nous sommes convenus que la décrispation politique est indispensable à la paix durable dans notre cité commune afin d'assurer notre vivre ensemble, la concorde et la cohésion nationale", a lâché l'ancien président. Précisant qu'il n'est aucunement question d'une affaire Talon-Yayi, mais de réfléchir aux actions qui méritent d'être posées afin de permettre au peuple béninois de vivre dans la joie et la quiétude.

"Ce n'est pas une affaire TALON-YAYI mais la question est plutôt de savoir que faire pour que nos concitoyens savourent la joie, le plaisir et le consensus pour affronter les défis et chocs intérieurs et extérieurs auxquels le pays reste confronté, en particulier lors des consultations électorales ces trois dernières années", a-t-il fait savoir. L'ex-chef d'Etat a, à cet effet, exhorté le président Patrice Talon à prendre dans un bref délai, les mesures de salut national, qui participeront à la décrispation du climat socio-politique.

Ainsi, il a recommandé la libération de tous les prisonniers politiques au nombre desquels les opposants Reckya Madougou et Joël Aïvo, tous deux candidats recalés aux dernières élections présidentielles. Il a également demandé à son hôte de mettre fin à toutes les arrestations politiques et d'opinion, pour permettre aux exilés politiques de rejoindre le Bénin en toute quiétude.

Boni Yayi indique avoir aussi évoqué avec son hôte, la question de l'ouverture d' une concertation avec la classe politique en vue de discuter des questions politiques, source de crispation sociale, et d'éviter toutes formes d’exclusion. "Il appartient au Président Talon de prendre en urgence une décision historique et patriotique pour le bien de la Nation, l’intérêt général; ce qui permettra aux filles et fils du Bénin, d’apporter leurs pierres à l’édification de notre Grand et Beau pays", a-t-il conclu.