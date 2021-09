Alain Lobognon donne la raison de la brouille entre Ouattara et Soro

Les relations entre Alain Lobognon et Guillaume Soro ont pris une autre tournure depuis la sortie de prison de l'ancien député de Fresco. Interrogé par nos confrères du site fratmatinfo, l'ex-ministre ivoirien révèle le motif de la rupture entre Alassane Ouattara et le fondateur de GPS (Générations et peuples solidaires).

Alain Lobognon déterminé à réconcilier Ouattara et Soro

Libéré de prison le mercredi 23 juin 2021, Alain Lobognon a pris l'engagement de réconcilier Alassane Ouattara et son "fils" Guillaume Kigbafori Soro. Cela lui a valu les attaques de certains membres de la sphère soroiste. Peu importe, l'ancien parlementaire a affiché sa détermination à "faire baisser les tensions et mettre fin aux désaccords entre le chef de l'État-président de la République, Monsieur Alassane Ouattara et Monsieur Guillaume Soro, ancien président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire".

Plusieurs mois après, les relations entre le président de GPS (Générations et peuples solidaires) et Alain Lobognon ont changé. L'ancien ministre a confié à fratmatinfo qu'il a dit à Guillaume Soro qu'il fallait mettre fin à leur collaboration politique. Cela lui a été notifié en août dernier parce qu’on estime qu’on peut rester des amis, des frères. Mais politiquement, nous n’avons plus cette vision commune qui consistait à faire la politique autrement. Si la politique autrement consiste à insulter les membres de sa famille, je pense qu’il faut tourner la page. En clair, je dis à M. Guillaume Soro que je mets fin à notre collaboration politique", a-t-il soutenu.

Dans son interview, Alain Lobognon revient sur la profonde discorde entre Ouattara et Soro. Pour lui, "c’est un déficit de communication entre le Président de la République, Alassane Ouattara, et l’ex-président de l’Assemblée nationale, Guillaume Soro" qui avait conduit à l'arrestation des membres de GPS.

"À mon procès, je n’ai pas manqué de dire que si j’avais été au cœur des informations qui circulaient entre un petit groupe à cette époque, personne parmi nous ne serait allé en prison. Parce que j’ai toujours été présent là où on parle d’apaisement. C’est ce qui a fait qu’à ma sortie de prison, prenant en compte les attentes de mes amis restés en détention, par le biais de mon porte-parole, Jean-Paul Beugrefoh, j’ai marqué ma disponibilité à mettre fin au désaccord entre le président de la République et Guillaume Soro", a continué Alain Lobognon.