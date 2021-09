Restructuration du RHDP: Des jeunes du parti d’accord avec Ouattara

Dans son projet de restructuration du RHDP qu’il a décidé de mettre en oeuvre, le président Alassane Ouattara peut compter sur le soutien de la jeunesse estudiantine du parti au pouvoir.

Dago Djahi, vice-président de la jeunesse estudiantine du RHDP: « Nous soutenons le président Ouattara dans la redynamisation du parti »

Alassane Ouattara a récemment tapé du poing sur la table pour mettre de l’ordre dans les rapports entre le Premier ministre Patrick Achi et Adama Bictogo, Directeur exécutif du RHDP (parti au pouvoir). Cette réaction du président ivoirien était d’autant plus impérieuse à la suite des plaintes du chef du gouvernement à propos de la « trop grande influence » du « Diamant noir » sur des ministres, surtout les plus jeunes, membres du gouvernement.

À en croire Africa Intelligence, le Président Ouattara s’est engagé à restructurer le Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix. Un « Comité de restructuration » a pour ce faire été mis en place en vue d’une reprise en main du parti. Ce comité est dirigé par Gilbert Koné Kafana (président), Ali Coulibaly et Ibrahim Cissé Bacongo, trois personnalités de confiance du président ivoirien. Avec ce processus de restructuration, les organes du RHDP sont de facto mis en veilleuse, et Adama Bictogo quelque peu placé en « confinement politique ».

Un nouvel organigramme devant être in fine proposé. Une initiative qu’encourage Dago Djahi, vice-président de la jeunesse estudiantine du RHDP. Lors d’une conférence de presse animée lundi matin à Abidjan, Dago Djahi a salué la volonté du président de la République, par ailleurs président du RHDP, de redynamiser le parti au pouvoir en y apportant du sang neuf.

« Nous soutenons le président de la République, Alassane Ouattara, dans son projet de redynamisation du RHDP dans son entièreté. Etant un homme de vision et de bilan, le président Ouattara a toujours oeuvré pour le bien-être des Ivoiriens. Si nous voulons un RHDP fort en vue des futures élections de 2025, il faut une restructuration totale du parti. Nous sommes en phase avec le président de la République et sommes prêts à l'accompagner dans la réussite de cette mission», a-t-il déclaré.