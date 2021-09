Une affaire de 5 millions divise Kedjevara DJ et Tiesco Le Sultan

Kedjevara DJ, de son vrai nom T. Parfait Yao, a décidé de porter plainte contre le sieur Boulot Armand Trésor, plus connu sous l'appellation Tiesco Le Sultan. Le fils de la chanteuse Antoinette Allany accuse ce dernier d'avoir tenu des propos "extrêmement outrageants, injurieux et diffamatoires" à l'égard de lui et son épouse.

Tiesco le sultan bientôt devant la justice : Ce que lui reproche Kedjevara DJ

Qu'est-ce qui se passe entre Boulot Armand Trésor dit Tiesco Le Sultan et T. Parfait Yao également connu comme Kedjevara DJ ? Tout a commencé dans une vidéo publiée sur la toile le samedi 25 septembre 2021 par Tiesco Le Sultan. En effet, celui-ci révèle qu'à l'occasion d'un festival organisé à Bouaké par le mentor de MC One, il a décidé de chanter de "bon coeur" parce qu'il le considère comme un "frère". Il poursuit pour ajouter que le ministre Amadou Koné a remis cinq millions de francs CFA devant servir au transport des artistes. Et pourtant, note-t-il, les artisans n'ont rien perçu.

Très remonté, Tiesco Le Sultan a ouvertement accusé Kedjevara d'avoir gardé par-devers lui l'argent reçu des mains du ministre Amadou Koné. "Aujourd'hui, Kedjevara grossit sur le dos de ses amis. Quand ce ministre-là lui a remis cinq millions, Kedjevara nous a jamais donné notre part jusqu'aujourd'hui", a martelé Armand Trésor. Il faut noter que l'affaire remonte à deux ans. Poursuivant, Tiesco a pointé du doigt "l'hypocrisie" du producteur de MC One.

En réaction à ses propos, Kedjevara a décidé de porter plainte. Son avocat, Me Dominique Zohoré, a fait savoir à travers un communiqué que "par une vidéo publiée le 25/09/2021, le sieur Boulot Armand Trésor alias Tiesco Le Sultan, tient des propos extrêmement outrageants, injurieux et diffamatoires, à l'égard" de son client et de son épouse. Rappelant que la diffamation, définie comme toute allégation ou imputation qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération d'une personne est délit puni par la loi, Me Zohoré affirme qu'une plainte a été déposée contre Tiesco Le Sultan devant les tribunaux français et ivoiriens.

Tiesco Le Sultan a déjà connu un séjour carcéral. En 2020, il avait été jugé pour diffamation, injures publiques, chantage et tentative d'extorsion de fonds avant d'être conduit à la MACA (Maison d'arrêt et de correction d'Abidjan). Il avait été condamné à un mois de prison ferme pour diffamation et attentat à la pudeur, ainsi qu'à une amende d'un million de francs CFA.