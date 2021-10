Aboisso : Course-poursuite entre un dealer et des policiers

La Police des stupéfiants et des drogues d' Aboisso, appuyée par les agents du commissariat de Samo, a mis la main sur 100 blocs de cannabis le dimanche 10 octobre 2021, a-t-on appris auprès de la Direction générale de la police (DGPN).

Insécurité : 100 blocs de cannabis interceptés à Aboisso

La Direction générale de la police nationale (DGPN) est engagée dans la lutte contre le trafic illicite de stupéfiants et de drogues. Elle ne ménage aucun effort pour traquer les dealers sur toute l'étendue du territoire national. À Aboisso, les agents de la police des stupéfiants et des drogues viennent d'intercepter 100 kg de cannabis. Les faits se sont déroulés le dimanche 10 octobre 2021.

Selon une information publiée par la Police nationale sur sa page Facebook, le jour des faits, les policiers ont aperçu un véhicule suspect. Le conducteur de la voiture suspectée, qui a senti le danger qui le menaçait, a tenté d'échapper aux agents de la police des stupéfiants et des drogues. Mais les hommes en tenue étaient bien déterminés à contrôler la voiture à l'allure suspecte. À en croire notre source, les policiers, qui ont bénéficié du soutien des éléments du commissariat de Samo, se sont lancés à la poursuite de l'engin.

Après une course poursuite, la police des stupéfiants et des drogues d' Aboisso a pu mettre le grappin sur le conducteur. La fouille de la voiture a permis de découvrir 100 blocs de cannabis. Le poids total de la saisie est estimé à 100 kg, rapporte la Direction générale de la police nationale. Les blocs de cannabis se trouvaient dans des sacs. On apprend que les autorités policières ont ouvert une enquête afin de faire toute la lumière sur cette affaire, indique notre source. Cette action des policiers a été fortement saluée par les internautes.