Noces de corail pour Alafé Wakili et Tata Nahomi, le couple s'affiche très complice

Le lundi 11 Octobre 2010, la belle animatrice télé Nahomi Amoussou et le journaliste Alafé Wakili convolaient en justes Noces à Abidjan.

Nahomi Amoussou - Alafé Wakili: Deux vies, une passion commune entretenue par l'amour

Déjà 11 ans de mariage, et le couple Nahomi Amoussou - Alafé Wakili, a trouvé les mots qu'il faut pour réchauffer leur union et se montre plus que jamais débordant d'amour pour ses noces de corail. Après 11 ans de mariage, le couple trouve encore les mots qu'il faut pour réchauffer leur amour comme le jour de la nuit de noces. Tata Nahomi, révélée par les émissions à succès comme Rti Musique, Varietoscope ou encore Wozo vacances, et le célèbre journaliste Alafé Wakili, directeur général du quotidien L’intelligent d’Abidjan, se sont dit “Oui” le lundi 11 Octobre 2010.

Depuis cette date, le couple people, l’un des plus exemplaires de Côte d'Ivoire, savoure avec passion leur amour et ne manque d’occasion pour se le démontrer, même sur la toile. Comme chaque 11 Octobre de l’année, un mot gentil, une phrase réconfortante, un cliché empreint de complicité… les deux tourtereaux font montre de leur resilience au temps en dépit de leurs differences de croyances religieuses: El Hadj Alafé étant un pieux fidèle musulman aux côtés de l’animatrice télé ancrée dans la foi chrétienne. Pour cet onzième anniversaire de mariage, le couple a publié une série de photos sur les réseaux sociaux, pour témoigner leur reconnaissance l’un à l’autre.

“Ce lundi 11 octobre 2021, je nous souhaite un joyeux anniversaire à nous, chérie, 10 jours après ton anniversaire...Qu’Allah le miséricordieux continue de nous accorder de longues et merveilleuses années dans la santé. Ton époux Alafé qui t’aime fortement”, a écrit le journaliste, PDG de Totem Communication, en légende d’une photo du jour de leur mariage. Réagissant à la publication de son époux, Nahomi Amoussou a remercié Dieu pour ces Noces de Corail. “Joyeuses noces de corail à nous”, s’est-elle réjouie.

Amoureux et passionnés de la communication

Il y a deux ans, dans une publication sur sa page Facebook, Tata Nahomi révélait avoir pris une importante décision après son union avec celui que le monde de la presse appelle affectueusement Le Barbouze. ''Depuis Octobre 2019, mon entreprise Chic Event a fusionné avec celle de mon époux: Totem Communication. On nous a souvent dit d'éviter de gérer nos affaires en couple ou en famille. À force d'entendre ces préjugés, j'avais fini par y croire. Je me demandais si j'allais être à la hauteur de ce nouveau défi. Est-ce que travailler ainsi tous les jours avec mon époux, n'allait pas occasionner des incompréhensions, des disputes?'', a confié l'animatrice vedette de l'émission Wozo Vacances.

"J'avais oublié qu'un enfant de DIEU, née de nouveau par JÉSUS CHRIST, ne vit pas les mêmes histoires que tout le monde...Aujourd'hui, je suis heureuse et fière d'avoir El HADJ Wakili Alafé comme Boss à la maison et DG au boulot. Il est Intelligent, prévoyant, méthodique, perfectionniste... c'est un leader exceptionnel. Sauf qu'il est un peu rapide parfois. Il peut gérer plusieurs events en même temps pour Totem Communication, tout en éditant des articles de qualité pour le quotidien l'Intelligent d'Abidjan et Afriki Presse sans oublier de s'occuper de ses amis et de sa famille", avait-elle témoigné.

Poursuivant, Tata Nahomi avait fait savoir que la différence de croyances religieuses, n'a pas pu avoir raison de leur union. ''Certains diront: "Mais il est musulman, toi tu es chrétienne, vous priez comment?". Chacun prie de son côté tout en respectant l'autre et ses convictions. C'est facile à le dire et pas aisé à la pratique. Je sais. Mais pour y arriver, mon secret se trouve dans le chapitre 31 du livre de Proverbes de la SAINTE BIBLE'', rassure l'animatrice et femme au foyer.