Retranché en Europe, Guillaume Soro pense à Patrick Achi

Guillaume Soro continue de vivre son exil entamé le 23 décembre 2019. Depuis l'Europe, l'ancien président de l'Assemblée nationale a eu une pensée pour le Premier ministre ivoirien Patrick Achi. Le leader des soroistes lui a même laissé un message.

Quand Patrick Achi imite Guillaume Soro

Ancien Premier ministre de la Côte d'Ivoire, Guillaume Soro a été initié par son fils à TikTok. On se souvient qu'en septembre 2021, le fondateur de GPS (Générations et peuples solidaires) avait annoncé sur Twitter qu'il venait de rejoindre ce réseau social. "Chers tous, j'ai le plaisir de vous annoncer que je viens de créer mon compte TOKTIK. Rdv pour mon premier Tokman dans quelques heures", avait-il écrit avec un brin d'humour avant de révéler qu'en réalité, c'est son fils qui a créé son compte TikTok.

Peu après la création de son compte TikTok, l'ex-Premier ministre d'Alassane Ouattara a été l'objet de raillerie sur la toile. Des internautes ont estimé qu'au regard de son rang d'ancien président de l'Assemblée nationale et chef du gouvernement, Guillaume Soro ne devrait pas descendre aussi bas.

Cependant, quelques semaines plus tard, Patrick Achi imite Guillaume Soro en créant son compte TikTok. Cela n'a pas échappé au patron des soroistes. "Chers Tous, quand j’ai créé mon compte TOKTIK, certains m’ont moqué et rigolé. Je vous annonce que mon ancien ministre de l’époque Patrick Achi, devenu comme moi PM et pour qui je n’ai jamais nourri que de l’amitié vient de faire comme moi en créant lui aussi son compte Tiktok", a tweeté le fondateur de GPS.

Guillaume Soro a d'ailleurs appelé les internautes à s'abonner au compte de l'actuel Premier ministre ivoirien. "Je me suis abonné et je vous invite tous à vous y abonner. Comme quoi, il ne faut jamais avoir peur de suivre le bon exemple ou le pionnier. À toi @ACHIPatrick4 toute mon amitié. Je pense à toi", a lancé Guillaume Soro.