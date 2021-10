Titrologie - Cocan 2023: Le jugement de Salomon de Patrick Achi, Amichia et Danho recadrés

Au menu de la titrologie ou la revue de presse de ce vendredi 15 octobre : Patrick Achi ramène la paix au sein du Cocan, l’ouverture du colloque du PDCI et les consignes fermes du ministre Tiené Birahima aux forces de Défense et de sécurité (Fds) engagées contre le terrorisme.

Titrologie - Défense : La Côte d’Ivoire sort le chèque pour contrer le terrorisme

Les Unes de plusieurs journaux de ce vendredi 15 octobre font la part belle à la visite du ministre ivoirien en charge de la Défense à l’Ecole de Gendarmerie d’Abidjan Cocody où il annonce des moyens importants dégagés par le gouvernement pour faire face au terrorisme qui menace la Côte d’Ivoire.

Le quotidien L’Avenir en fait un dossier majeur. A en croire le journal, la Côte d’Ivoire a sorti le chèque nécessaire, aux dires du ministre, pour « neutraliser les agresseurs ». Le ministre de la Défense, poursuit le quotidien, a « donné des consignes fermes à la gendarmerie nationale après l’attaque de Duékoué qui a fait 2 morts du côté des FDS.

Titrologie: Le Premier ministre tape du point sur la table, Amichia et Danho Paulin font la paix

Les parutions de ce jour ont dans l’ensemble décortiqué la rencontre du chef du gouvernement ivoirien Patrick Achi avec les responsables du Comité d’organisation de la CAN 2023 (Cocan 2023) en Côte d’Ivoire.

Selon les Unes, le Premier ministre n’a pas mâché ses mots face au Ministre de la Promotion des Sports et de l’Economie sportive en démêlés avec François Amichia, président dudit comité dont la composition des membres du bureau divise les deux personnalités.

En effet, même si le dialogue a triomphé, Fraternité Matin précise cette mise en garde : « La prochaine fois, il y aura des sanctions », titre le journal gouvernemental.

Pour éteindre le feu en la demeure et ramener définitivement la paix, le chef du gouvernement a fait une sévère mise en garde menaçant de sanctionner prochainement les deux dirigeants qui se sont donnés en « spectacle » ces derniers jours.

Le Mandat dévoile le « nouveau bureau » composé sous la supervision du locataire de la Primature. Selon L’Avenir, le bras de fer entre Danho Paulin et François Amichia a tourné à l’avantage du président du Cocan 2023, qui a fini par faire « le ménage et placer ses hommes » comme membres du comité d'organisation de la CAN 2023.

Titrologie: Le colloque des grands défis du PDCI-RDA

Le Colloque sur l’avenir du PDCI-RDA qui s’ouvre ce jour à Cocody à Abidjan, a aussi retenu l’attention de plusieurs parutions ce vendredi.

Pour Le Bélier, il s’agit du “colloque des grands défis” pour l’ancien parti unique que son président Henri Konan Bédié va lancer ce matin.