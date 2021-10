Espagne: Lucas Hernandez a 10 jours pour se constituer prisonnier

La justice estpagnole ordonne l'incarcération de Lucas Hernandez dans une prison. L'international français du Bayern a jusqu'au 28 octobre pour se livrer entre les mains des services pénitentiaires du pays.

Lucas Hernandez invité à choisir un centre pénitentiaire pour 6 mois de détention carcérale

Le défenseur de l’Equipe de France, Lucas Hernandez a décidé de répondre ce lundi en personne à la convocation de la justice espagnole, qui a condamné le joueur à six mois ferme pour une affaire de violences conjugales supposées remontant à 2017.

Un tribunal de Madrid avait demandé à Lucas Hernandez de se présenter le mardi 19 octobre afin que lui soit notifiée son obligation de choisir un centre pénitentiaire, sauf si son recours est accepté, a annoncé ce lundi 18 octobre la justice espagnole.

Malgré ses problèmes judiciaires et sa convocation devant un tribunal de Madrid, le défenseur polyvalent Lucas Hernandez (25 ans, 5 matchs en Bundesliga cette saison) était titulaire avec le Bayern Munich face au Bayer Leverkusen (5-1) dimanche en Bundesliga.

Pleinement concentré sur le terrain, l’international français a rendu une copie propre qui lui a valu les louanges du président du conseil d’administration, Oliver Kahn.

"Lucas est un professionnel et il n’a jamais été question de remettre en cause sa participation à ce match. Malgré cette situation embarrassante, son gros match prouve qu’il est plein de sérénité", a encensé l’ancien gardien de but devant les médias.