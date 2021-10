La SOTRA recrute à Bouaké : Plus de 300 postes à pourvoir

La SOTRA (Société des transports abidjanais) a posé ses valises à Bouaké, dans le centre de la Côte d'Ivoire, le 24 septembre 2021. Un mois après le lancement des lignes de la société de transport dans la deuxième plus grande ville du pays, ses responsables annoncent un recrutement.

Un recrutement lancé à la SOTRA de Bouaké

Selon une information émanant de Djibo Nicolas Youssouf, le maire de Bouaké, la SOTRA lance un recrutement du nouveau personnel. Le premier magistrat de cette ville située au centre de la Côte d'Ivoire a fait savoir que pour bien mener ses activités dans ladite localité, la Société des transports abidjanais procède à un recrutement selon les qualifications et le nombre de places disponibles. Ce sont au total 372 postes qui sont à pourvoir, indique le communiqué du maire Djibo Nicolas.

Par ailleurs, il invite "toutes les personnes intéressées à s'adresser à l'Agence emploi jeunes, sise dans les locaux de la mairie de Bouaké (ex-ONUCI, route d'Abidjan)". Rappelons que la SOTRA a officiellement ouvert ses activités à Bouaké le 24 septembre 2021 au cours d'une cérémonie conduite par Patrick Achi.

"La présence de la SOTRA à Bouaké va contribuer à changer la vie de près d’un million d’habitants dont les déplacements sont aujourd’hui perturbés par la vétusté et l’insuffisance des moyens de transport. En somme, elle va simplifier le quotidien des populations de cette blle cité, rendre plus belle leur ville et plus respirable leur air et permettre aux travailleurs d’être plus productifs, donc aux entreprises de prospérer davantage", avait déclaré le Premier ministre ivoirien.

Pour le début de ses activités à Bouaké, la société de transport a choisi de mettre en service quatre lignes, notamment, les lignes 301, 303, 304 et 305. L'objectif est de parvenir à huit lignes avec 100 autobus dans l'optique de transporter à peu près 100 000 passagers par jour.