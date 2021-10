Absence de Simone Éhivet au congrès du PPA-CI : Gbagbo "avance"

Simone Éhivet a brillé par son absence au congrès constitutif du PPA-CI (Parti des peuples africains-Côte d'Ivoire) de Laurent Gbagbo le samedi 16 octobre 2021. Dans une interview accordée à France 24, l'ancien président ivoirien a affiché une indifférence face à cette situation.

Le PPA-CI "appartient à celui qui adhère"

Laurent Gbagbo avait convié ses partisans au congrès constitutif de son nouveau parti PPA-CI (Parti des peuples africains-Côte d'Ivoire) le samedi 16 octobre 2021 au palais des congrès de l'Hôtel Ivoire. Simone Éhivet, qui avait été désignée par l'ex-chef d'État en tant que membre d'un "groupe de réflexion", a préféré s'envoler pour la République démocratique du Congo (RDC). L'ancienne Première dame a pris part au 30e anniversaire du Ministère chrétien du combat spirituel de la défunte Elisabeth Wosho Olangi.

L'absence de Simone Gbagbo a suscité de vifs commentaires. Interrogé par France 24, Laurent Gbagbo est revenu sur le sujet. Comment explique-t-il l'absence remarquée de son épouse ? "Posez-lui la question. Moi je vais, j'avance, je vais devant. Un parti, c'est ainsi fait. Appartient au parti celui qui adhère. Si elle y adhère, bien", a rétorqué le fondateur du PPA-CI. Laurent Gbagbo a cru bon de faire savoir que c'est avec douleur qu'il a décidé de laisser le FPI (Front populaire ivoirien) aux mains de Pascal Affi N'guessan.

"C'est toujours une déchirure quand on est obligé de recommencer. Mais il fallait. Il le fallait parce qu'à mon, je ne connaissais plus le parti que nous avons créé depuis 1982, et il fallait reprendre les mêmes idées, la même force, la même dynamique pour l'injecter dans un nouveau parti, et c'est ce que nous avons fait", a-t-il dit.

Les relations entre Simone Éhivet Gbagbo et le "Woody" de Mama sont tendues depuis le retour de l'ex-chef d'État à Abidjan. Laurent Gbagbo a regagné les bords de la lagune Ébrié aux bras de sa seconde épouse Nady Bamba. Peu après son comeback, "Seplou" a demandé le divorce à celle qui a partagé plusieurs années de son combat politique.