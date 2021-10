Côte d’Ivoire: Le Super Ebony 2021 dormira dans une villa de 43 millions FCFA

Le promoteur immobilier E2JS Construction, ou E2JS, et l’Union Nationale des Journalistes de Côte d’Ivoire (UNJCI) ont signé, mercredi 20 octobre, à Bingerville, une convention de partenariat en vue d’offrir une villa de 4 pièces au lauréat du Prix Ebony 2021.

Une maison prête à l’usage et digne de l’excellent journaliste qui remportera le super Ebony 2021

L’UNJCI organise les 17, 18 et 19 décembre 2021 à Yamoussoukro, la 23ème édition du Prix Ebony, dénommée « Nuit de la Communication - Soirée des Ebony » qui consacrera les meilleurs journalistes de Côte d’Ivoire. L’association, qui regroupe les journalistes professionnels exerçant en Côte d’Ivoire, et la société immobilière E2JS ont scellé cet accord afin d’offrir un toit au futur Super Ebony 2021. Basée à Abidjan, l’entreprise développe des projets dans les domaines de la promotion immobilière et des travaux publics : aménagement de cités, logements sociaux et économiques, infrastructures, à partir de plusieurs implantations en Côte d’Ivoire.

« Il s’agit d’une belle et moderne villa basse de 4 pièces, bâtie sur une superficie de 200 mètres carrés. Une maison prête à l’usage et digne de l’excellent journaliste qui remportera le super Ebony 2021 », a déclaré Mme Alice Atsé, Directrice Générale du promoteur immobilier E2JS. D’une valeur de 43 millions de francs CFA, y compris les frais de notaire, la villa de l’Ebony 2021 jouxte la Cité Blédja 2, située précisément à Bingerville Sebia-Yao, là où la société E2JS a réalisé l’important programme immobilier du Trésor Public ivoirien portant sur la construction de près d’un millier de logements dont 805 déjà livrés à ce jour. M. Jean-Claude Coulibaly, Président de l’UNJCI, a exprimé sa satisfaction et sa fierté de nouer cette collaboration avec cet opérateur privé fiable et crédible qui « veut contribuer à la résorption du déficit de logements constaté en Côte d’Ivoire ».

« E2JS est une entreprise qui fait œuvre utile pour les journalistes », a reconnu M. Jean- Claude Coulibaly. « C’est vraiment du concret, car c’est la première fois dans l’histoire de notre organisation que la maison du super Ebony est disponible avant même la tenue de la soirée de gala », a-t-il précisé. Après le dévoilement de la plaque apposée sur la clôture de la villa, la sympathique cérémonie de signature de la convention s’est achevée par un cocktail de l’amitié au cours duquel l’UNJCI et E2JS ont porté un toast à leur nouveau partenariat gagnant-gagnant.