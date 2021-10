Côte d’Ivoire: Abidjan sous les eaux, 04 morts signalés à Yopougon

Les pluies diluviennes qui se sont abattues tôt ce vendredi 22 octobre 2021 dans le district d’ Abidjan, ont causé la mort d’au moins 04 personnes et provoqué de nombreux dégâts matériels.

« Certaines communes du District d' Abidjan ont atteint le seuil critique de précipitation » (SODEXAM)

La pluie qui s’abat depuis ce vendredi matin à Abidjan et dans certaines villes environnantes, a fait d’énormes dégâts. Dans le sous-quartier de Mossikro, dans la commune de Yopougon, un éboulement de maisons, a entraîné le décès de 04 personnes et blessé 04 autres personnes, prises en charge et évacuées à la Formation sanitaire urbaine à base communautaire de Yopougon Toits-rouges, ont rapporté les sapeurs pompiers militaires engagés sur le terrain. Ci-dessous, la note d’information de la SODEXAM sur la situation pluviométrique du vendredi 22 Octobre 2021.

"La SODEXAM réitère l’appel du Gouvernement invitant les populations à libérer les zones à risques"

Ce vendredi 22 Octobre 2021 entre 3 heures et 6 heures du matin, des nuages denses ont apporté des pluies relativement modérées à fortes sur le District d’Abidjan. Certaines communes du District ont atteint le seuil critique de précipitation, ce qui a généré des inondations à Yopougon, Bingerville et Songon avec respectivement 105, 106, et 71,5 mm de pluie; et causé des décès à Attécoubé et Yopougon Toutefois, la SODEXAM, structure en charge de la météorologie en Côte d’Ivoire dans son bulletin météorologique diffusé dans la soirée du jeudi 21 Octobre 2021 annonçait des pluies parfois orageuses sur les régions du sud-est, de l’est du centre est, de l’Ouest et sur le littoral dans la nuit du jeudi et jusqu’au matin du vendredi matin.

Pour rappel, au mois de septembre 2021, les perspectives climatiques prévoyaient le début de la petite saison des pluies 2021 au sud du pays à mi septembre. Celle - ci est prévue couvrir la période "Septembre - Octobre - Novembre" avec un pic au cours des mois d’Octobre et de Novembre. Aussi, la même étude révèle que cette année, la petite saison des pluies a des similitudes avec celle de l’année dernière. La SODEXAM rappelle que des bulletins météorologiques sont diffusés sur les antennes de ses partenaires médias tous les jours à 6h25, 12h55, 19h55 et 20h 20 minutes, ainsi que ses supports digitaux officiels tous les jours à 6h00. La SODEXAM réitère l’appel du Gouvernement invitant les populations à libérer les zones à risques.