Facobly: Dominique Ouattara offre 200 kits scolaires à Zouatta1

Les écoliers de la localité de Zouatta1 dans la sous-préfecture de Facobly, ont reçu un lot de 200 kits scolaires de la fondation Children of Africa de la Première dame, Dominique Ouattara. La distribution a été faite le lundi 25 octobre 2021 par M. Philippe Kouhon, fils et cadre du village.

Philippe Kouhon, fils et cadre de Zouatta: "Dominique Ouattara connaît les difficultés des parents et elle est soucieuse du bien-être des enfants"

Le calvaire des parents d’élèves du petit village de Zouatta1, dans la sous-préfecture de Facobly ( Ouest), pour l’achat de matériel didactique, est désormais un vieux souvenir. La Première dame, Dominique Ouattara, femme au grand cœur, vient de soulager les 260 élèves ( 141 garçons et 119 filles) de l’EPP Zouatta 2 ( Dren Duékoue, IEP Facobly , secteur Guezon). Un geste qui a ému tout le village et toute la sous-préfecture.

« Qui savait qu’un jour, nos enfants allaient porter des cartables remplis à l’effigie de la fondation children of africa de cette grande dame. Et pourtant, ses largesses dépassent les frontières ivoiriennes. Merci à notre maman Dominique Ouattara et à sa fondation. Nous voulons désormais compter sur elle pour le bien-être et le bonheur de nos élèves », a dit le représentant du président du COGES. Même son de cloche pour le directeur d’école qui a remercié la donatrice. Quant à Philippe Kouhon, fils et cadre de Zouatta, il a fait l’historique de la fondation children of africa qui, depuis sa création en 1998, a toujours été aux côtés des populations les plus vulnérables.

« La Première dame Dominique Ouattara connaît la Côte d’Ivoire. Elle connaît les difficultés des parents et elle est soucieuse du bien-être des enfants. Après avoir accepté d’associer son image pour le tournoi de football en août dernier ici même à Zouatta1 et qui a vu la participation de 16 villages du département de Facobly, elle a promis d'équiper la nouvelle cantine scolaire dès sa livraison. Alors qu’elle a procédé à la distribution cette année, de 16.000 kits scolaires sur toute l’étendue du territoire ivoirien, elle n'a pas oublié Zouatta1. Seul le Dieu tout-puissant le lui rendra au centuple », a dit Philippe Kouhon.

Le cadre de Zouatta a invité ses parents à formuler nuit et jour des prières pour le couple présidentiel Ouattara. Il a remercié Dr Serey Doh Célestin, président du conseil régional du Guémon, secrétaire d’état aux affaires maritimes dont les actions en faveur du développement de Facobly, ne font l'ombre d'aucun doute. Il a promis de convoyer ses parents de Zouatta chez Serey Doh Célestin pour lui dire Merci de vive voix pour son soutien et son appui constant à son endroit. Il a enfin invité les cadres du village, résidant en Côte d’ivoire comme à l’étranger, à l’union sacrée autour des grands projets de développement.