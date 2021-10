Ole Gunnar Solskjaer s’en va, Manchester United et Antonio Conte d’accord

L'entraîneur des Red Devils, Ole Gunnar Solskjaer devrait prendre la porte dans les prochains jours. Antonio Conte a déjà donné son accord pour lui succéder.

Tension entre Ole Gunnar Solskjaer et Paul Pogba, rien que de "gros mensonges"

Alors que les jours d' Ole Gunnar Solskjaer à Manchester United semblent comptés, plusieurs entraîneurs de renom, sans club, seraient susceptibles d'intéresser les Red Devils pour le remplacer. Le Norvégien a été maintenu en poste pour le choc face à Tottenham. Mais il n'est pas tiré d'affaire pour autant. L’arrivée d’Antonio Conte est confirmée par la presse italienne. Fabrizio Romano va même plus loin, en expliquant que l’ancien entraîneur de l’Inter Milan, parti cet été malgré le titre de champion, piaffe d’impatience de prendre les commandes de Manchester United.

Après s'être fait marcher dessus par les Reds de Jurgen Klopp, les Mancuniens se retrouvent 7ème au classement à 8 unités déjà de Chelsea, 7 de Liverpool et 6 de Manchester City. Autrement dit, les chances de titre sont minces. Pourtant, Manchester United a une solide équipe sur papier. Mais les Red Devils ressemblent plus à une somme d'individualités plutôt qu'à un collectif bien huilé comme c'est le cas chez les équipes du trio de tête.

Le coaching de Ole Gunnar Solskjaer est décrié par l’opinion publique et même certaines gloires du football anglais. Le Norvégien semble également avoir été lâché par une partie de son vestiaire. Ce matin, la presse britannique a d’ailleurs évoqué les tensions qui existent avec le milieu de terrain français Paul Pogba.

Les Red Devils se sont lourdement inclinés dimanche dernier lors du derby d’Angleterre face à Liverpool (5-0), Pogba est entré en jeu en seconde période et a été exclu un quart d’heure après son apparition sur la pelouse d’Old Trafford. Dans les vestiaires, le milieu de terrain de United se serait excusé auprès de ses coéquipiers pour son intervention illicite, mais pas auprès d’Ole Gunnar Solskjaer selon le tabloïd britannique. Un froid entre les deux hommes qui mettrait les discussions au sujet de sa prolongation de contrat en attente.

Paul Pogba dénonce une « Fake news” et “de gros mensonges”

Le PSG pourrait donc potentiellement rafler la mise dans cette opération l’été prochain lorsque Pogba serait alors agent libre. Cependant, le joueur de Manchester United est monté au créneau sur son compte Twitter ce mercredi matin en faisant passer le message suivant. « Fake news. De gros mensonges pour faire les gros titres ».

Et d’en rajouter une couche sur Instagram. « La presse tabloïd veut une fois de plus créer la polémique avec des fake news à 100%. De gros mensonges pour faire les gros titres. Des journalistes qui utilisent mon nom pour être vus alors qu'il n'y a rien à voir. La seule raison pour laquelle j'aborde ces conneries est par respect pour mon entraîneur, mon club et mes fans afin d'envoyer un message clair : moins vous lisez ces gens, mieux vous vous portez, ils n'ont aucune honte et diront n'importe quoi sans aucune base ». a affirmé le milieu de terrain courtisé par le PSG par le biais de son compte Instagram et la publication d’une Story.