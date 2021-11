Mairie d' Agboville : Un budget primitif de plus de 800 millions FCFA adopté

Le conseil municipal d’ Agboville a adopté, le jeudi 11 novembre 2021, un budget primitif, qui s’équilibre en recettes et en dépenses à 808. 556.000 francs CFA, au titre de l’année 2022.

Iritié Bi Gooré (1er adjoint au maire d’ Agboville): "Le budget primitif 2022 est en hausse par rapport à celui de 2021"

Ce budget adopté à l’unanimité par l’ensembles des conseillers au terme de la 4e session du Conseil, prévoit 561 206 000 FCFA, soit 69% pour le fonctionnement et 247 350 000 FCFA pour l’investissement, soit 31%. Il connait une légère hausse par rapport à celui de l’année en cours, qui était de 766 516 000 FCFA, et devra permettre de réaliser au niveau des investissements, 18 projets.

Notamment : la construction de la première tranche de l’hôtel de ville, construction et réhabilitation d’infrastructures scolaires et sanitaires, ouverture et reprofilage de voies dans la commune, ainsi que de l’acquisition d’engins pour le ramassage des ordures ménagères. Le 1er adjoint au maire d’Agboville, Iritié Bi Gooré Serge, qui a présidé la session, s’est réjoui de la hausse du budget.

« Le budget primitif 2022 est en hausse par rapport à celui de 2021. On fera mieux les années à venir parce que nous sommes en train de travailler à cela. Nous avons un principe de travail à Agboville. Nous ne travaillons pas au-delà de nos capacités », a-t-il indiqué, en présence de Fidèle Séka, secrétaire général 2 de la préfecture de la ville. Poursuivant, le représentant du maire N'Cho Acho Albert a appelé les populations à se faire recenser.

« Le recensement général de la population et de l’habitat est un acte administratif. Il permet à tout décideur d’orienter sa politique de développement. C’est très important pour nous collectivités locales. Et, nous mettons un point d’honneur à ce processus. C’est pourquoi, nous nous engageons à ce que le recensement soit bien fait à Agboville», promet Iritié Bi Gooré Serge.

Le RGPH (recensement général de la population et de l’habitat) 2021, le 5e du genre, a démarré le lundi 08 novembre et prend fin le 21 novembre prochain. Il concerne les Ivoiriens et les non nationaux vivant sur l’ensemble du territoire national.

Tizié TO Bi

Correspondant régional