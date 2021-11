Média : Les nouvelles perspectives d' Esprit Magazine

Esprit Magazine était à l’honneur le vendredi 12 novembre 2021, à la salle des fêtes du Sofitel Hôtel Ivoire. Pour la célébration du 5e anniversaire de ce premier mindstyle ivoirien, Augustin Akou, directeur général de 2A Editions et promoteur du média, a convié des personnalités autour de trois panels dans le cadre de la deuxième édition du Forum Être et vivre.

Esprit Magazine a soufflé sa 5e bougie

Esprit Magazine a célébré son 5e anniversaire au Sofitel Hôtel Ivoire d’Abidjan-Cocody dans une ambiance de partage. A cette occasion, Augustin Akou, le promoteur, a appelé

à sauver la presse ivoirienne. « Nous devons, nous pouvons sauver la presse ivoirienne, nous devons aller plus loin", a-t-il déclaré dans son discours. Pour lui, les acteurs du monde des médias n’ont pas d’autre choix que d’innover.

Poursuivant, le patron d’ Esprit Magazine a annpncé le lancement, en janvier 2022, du club Esprit Business (CEB)."Au-delà du Club Esprit, plateforme de partage et d’expérience, que vous connaissez déjà, le Club Esprit Business ira plus loin, ce sera un véritable club d’affaires qui tournera autour de trois axes principaux : le mentorat, la promotion de l’entrepreneuriat et le business relationnel", a-t-il dit.

Il faut noter que la célébration des 5 ans d’ Esprit Magazine s’est surtout articulée autour du Forum Être et vivre, décliné en trois panels. Les participants ont eu droit à des échanges de qualité qui ont porté sur la gestion de l’entreprise, la santé et le couple.

Des personnalités dont ASalfo, le leader de Magic System, Jil-Alexandre N’dia, cofondateur de la plateforme Abidjan.net, ont apporté leur expertise audit forum.