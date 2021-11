Côte d’Ivoire: SEM Giresse Justin TELLA bientôt distingué par l’ « O.A.P.B.G »

Son Excellence Giresse Justin TELLA, Consul honoraire de la République de la Hongrie en Côte d’Ivoire, a été désigné pour recevoir le « Prix Panafricain de la Meilleure Représentation Consulaire à Abidjan » en décembre prochain à Abidjan.

SEM Giresse Justin TELLA, « Prix Panafricain de la Meilleure Représentation Consulaire à Abidjan »

L’Observatoire Africain pour la Promotion de la Bonne Gouvernance « O.A.P.B.G » a désigné comme lauréat du « Prix Panafricain de la Meilleure Représentation Consulaire à Abidjan », Son Excellence Giresse Justin TELLA, Consul honoraire de la République de la Hongrie en Côte d’Ivoire.

Le choix de SEM Giresse Justin TELLA repose sur toutes ses initiatives et démarches diplomatiques pour promouvoir, consolider et rapprocher davantage la Côte d’Ivoire et la Hongrie. La Hongrie a ouvert le vendredi 25 mai 2018, à Abidjan, un Consulat honoraire.

Ce, dans le cadre de la mise en œuvre de sa nouvelle stratégie dénommée ‘’ouverture au Sud’’, dont l’objectif est de diversifier ses relations économiques par le biais de liens politiques plus proches et l’accroissement des échanges commerciaux avec les économies émergentes en Afrique.

Avec l’ouverture de ce Consulat honoraire, la Hongrie entend explorer et approfondir ses liens diplomatiques avec la Côte d’Ivoire, a expliqué l’ambassadeur de la Hongrie en Côte d’Ivoire avec résidence à Accra au Ghana, Andras SZABO. Ce Consulat honoraire aura pour mission, a ajouté l’ambassadeur, de promouvoir les relations amicales et contribuer au développement de relations économiques et commerciales entre les deux pays.

Il a révélé que son pays compte explorer en Côte d’Ivoire les secteurs de l’Agriculture, des Energies renouvelables, de l’eau, de l’informatique, de la gestion des déchets, la construction de logements sociaux, du sport et de la transformation alimentaire. ‘’ Notre motivation est basée sur l’orientation d’un partenariat gagnant – gagnant dans le domaine des relations économiques et commerciales.

Pour sa part, le Consul honoraire de la Hongrie en Côte d’Ivoire, Giresse Justin TELLA a indiqué que la représentation diplomatique, dont il a la charge, ambitionne d’être le principal point d’ancrage pour toutes les démarches mais aussi un véritable bureau d’appui à toute initiative visant à consolider les liens entre les deux pays.

‘’Le choix d’ouvrir un Consulat honoraire à Abidjan dénote de la bonne santé économique de la Côte d’Ivoire mais aussi et surtout de ce que les nombreux chantiers et projets de développement lancés par les autorités ivoiriennes n’ont cessé de hisser la Côte d’Ivoire au rang des nations économiquement fortes du continent africain’’, s’est exprimé le Consul honoraire, Giresse Justin TELLA.

Il a dit son espoir de voir, à travers l’ouverture de ce consulat, les relations diplomatiques, commerciales et économiques s’accroître pour ‘’le bonheur des 2 pays’’. Monsieur Giresse TELLA a développé les relations entre la Côte d'Ivoire et la Hongrie, dans les domaines économiques, culturels et sportifs.

En tant que Consul Honoraire de la Hongrie à Abidjan, il entretient des contacts étroits avec des représentants de la diplomatie hongroise. Il recevra son Prix lors du diner gala de l’ « O.A.P.B.G » qui aura lieu les 17 et 18 décembre 2021 au Sofitel Hôtel Ivoire d’Abidjan. L’Observatoire Africain pour la Promotion de la Bonne Gouvernance « O.A.P.B.G » est une structure apolitique, basée à Abidjan en Côte d’Ivoire.

Il regroupe en son sein plusieurs journalistes, communicateurs et assimilés de toutes obédiences. Son objectif principal à sa création est de faire la promotion des cadres et compétences sur tout le continent africain. Apres le succès retentissant des éditions 2017, 2018, 2019 et 2020, la cinquième, celle de 2021, est encore placée sous le signe de l’excellence et du mérite.