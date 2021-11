Coupe du monde en Zone Europe: Tout sur les qualifiés et barragistes

C’est fini pour le tour qualificatif à la Coupe du monde 2022 pour la zone Europe et Afrique avec désormais les barrages en ligne de mire.

Coupe du monde 2022: 3 tickets pour le Qatar 2022 pour 12 équipes européennes qualifiées

Pour cette formule totalement inédite, les équipes qualifiées seront séparées par trois voies (avec quatre équipes). Pour obtenir la qualification, il faudra remporter sa demi-finale et sa finale. Dans le détail, les six équipes les plus performantes lors de la phase de groupes seront têtes de série et auront l'avantage de recevoir à l'occasion des demi-finales (24 et 25 mars 2022) qui seront tirées au sort le vendredi 26 novembre prochain à Zurich (avec 17 points, le Portugal, assuré de finir parmi les six meilleurs deuxièmes des éliminatoires. Idem pour l'Ecosse (17 pts), l'Italie (16 pts) et la Russie (16 pts). De la même manière, la Macédoine du Nord est certaine de ne pas être tête de série avec seulement 12 points.

Les deux vainqueurs de chaque voie se retrouveront en finale (sur un match sec également) les 28 et 29 mars 2022. Les pays qui recevront lors des trois finales, seront décidés lors du tirage au sort.

Les 12 équipes barragistes:

+ Autriche

+ Ecosse

+ Italie

+ Macédoine du Nord

+ Pays de Galles

+ Pologne

+ Portugal

+ République tchèque

+ Russie

+ Suède

+ Ukraine

+ Turquie

Par ailleurs, il y a dix équipes européennes déjà qualifiées pour le Mondial-2022 (21 novembre-18 décembre 2022), qui sera disputé par un total de 32 sélections: on a l'Allemagne, l'Angleterre, la Belgique, la Croatie, le Danemark, l'Espagne, la France, la Serbie, la Suisse et les Pays-Bas.