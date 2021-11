Restructuration du RHDP : Voici le point de chute d'Adama Bictogo

Dès l'annonce de la restructuration du RHDP, nombreux sont les internautes qui indiquaient qu' Adama Bictogo était mis à la touche. L'on en sait un peu plus sur le point de chute du Directeur exécutif du parti présidentiel.

Adama Bictogo à la tête d’un secrétariat exécutif du RHDP

Le Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix est en pleine mutation. Alassane Ouattara, président du parti, en accord avec la haute direction, avait mis en place un « Comité de restructuration » en vue de redynamiser le parti au pouvoir. Les premières pistes de réflexion dudit Comité annoncent d'ores et déjà un véritable chamboulement au sein du RHDP en attendant la finalisation, fin novembre, de cette métamorphose du parti.

La Direction exécutive, tenue jusque-là de main de maître par Adama Bictogo, va en effet disparaître pour laisser la place à un Directoire qui sera dirigé par un triumvirat (association de trois personnes qui exercent un pouvoir, une influence) au sein duquel l'on pourrait voir des ministres de premier plan qui échapperaient de fait à l’autorité de Bictogo.

Quant au Député d'Agboville, par ailleurs Vice-président de l'Assemblée nationale, il est pressenti pour être à la tête d'un Secrétariat exécutif du RHDP. ce qui voudrait dire qu'il ne jouera plus un rôle central au sein du parti présidentiel.

Le Président Alassane Ouattara s'est toutefois donné du temps pour finaliser la réforme de son parti, le RHDP. Gilbert Kafana Koné, ministre chargé des Relations avec les institutions, président du Comité de restructuration, et ses collaborateurs sont donc toujours à pied d'oeuvre pour proposer l'organigramme qui convient aux orientations données par le chef de l'État, président du parti. Et ce, pour éviter de retomber dans les tensions comme ceux observées entre le Premier ministre Patrick Achi et Adama Bictogo à propos de l'autorité exercée sur les ministres du gouvernement de Côte d'Ivoire.