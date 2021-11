En visite à Kafolo, le message de Mamadou Touré aux jeunes

Mamadou Touré s'est rendu à Kafolo, dans le District des Savanes, le vendredi 19 novembre 2021. Le ministre de la Promotion de la jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique a apporté un message à la jeunesse.

Mamadou Touré apporte sa compassion aux populations de Kafolo

Dans le cadre d'une visite dans le District des Savanes, Mamadou Touré a foulé le sol de la ville de Kafolo le vendredi 19 novembre 2021. Le ministre de la Promotion de la jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique a tenu à apporter sa compassion aux populations et aux forces de l'ordre de la localité. Il faut rappeler que Kafolo a subi deux attaques terroristes en 2020.

"Je veux réitérer le soutien et les encouragements du président de la République S.E.M Alassane Ouattara et du Premier ministre Patrick Achi et du gouvernement", a déclaré le ministre ivoirien. Mamadou Touré a également soutenu qu'à travers son ministère, les autorités ivoiriennes entendent redonner de l'espoir aux habitants de Kafolo et préparer de bonnes perspectives aux jeunes.

À cet effet, le porte-parole adjoint du gouvernement a annoncé qu'un fonds spécial d'un montant de deux milliards de francs CFA a été mis en place pour la formation, l'insertion et le financement des jeunes porteurs de projets. Mamadou Touré n'a pas manqué de signaler que le fonds sera opérationnel dans les semaines à venir.

"À travers ces actions, il s'agit pour l'Etat de réaffirmer sa présence et ses actions auprès des populations de ces zones", a laissé entendre le député de Daloa. "L'Etat et le gouvernement ne vous abandonneront jamais. Le gouvernement sera à vos côtés dans la lutte contre le terrorisme. 500 000 F CFA et la moto ne doivent pas vous servir à endeuiller votre pays et vos familles. Ne réduisez pas vos vies à cette somme. Restez sourds aux discours de haine", a-t-il recommandé.