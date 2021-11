MIPREDA: Nassénéba Touré représente Dominique Ouattara au Nigéria

Elle est désormais la nouvelle présidente de la Mission de paix des Premières dames du continent africain ( MIPREDA ). Aïcha Bouhari, First Lady du Nigeria, a été élu mardi lors de la 9ᵉ Assemblée générale de la MIPREDA à Abuja, capitale du Nigeria. Pour cette session ordinaire, elles étaient une dizaine de Premières dames avec certaines représentantes.

Assemblée générale de la mission de paix des Premières dames africaines (MIPREDA): Aïcha Bouhari, First Lady du Nigeria, élue présidente

La Côte d’Ivoire était représentée par la Ministre de la Femme de la Famille et de l’Enfant, Nassénéba Touré, qui, au nom de la Première dame Dominique Ouattara, a salué le retour de l’ordre constitutionnel au sein de leur organisation. Pour elle, cette élection vient mettre fin à une période de vacances de pouvoir. Poursuivant, Nassénéba Touré a félicité la nouvelle présidente pour son élection, avant de traduire le soutien de la Première dame Dominique Ouattara, pour la réussite de sa mission. La ministre de la femme de la famille et de l’enfant a réaffirmé la ferme volonté de Dominique Ouattara ainsi que de toutes les Premières dames à œuvrer auprès de leurs époux pour la paix sur le continent africain.

Prenant la parole à la suite de cette élection, la nouvelle présidente de la MIPREDA a exprimé sa gratitude à ses sœurs pour leur soutien. Seule candidate en lice pour cette élection, Aicha Buhari dit compter sur le soutien continu et les conseils des membres de l’organisation pour mener à bien cette mission. Celle de lutter contre la pauvreté, l’insécurité tout en œuvrant pour la paix et l’autonomisation économique des femmes du continent. « Mon élection à ce poste est celle de toutes les femmes africaines, celles des zones rurales comme urbaines, pauvres ou riches. Ensemble, nous devrions mener un seul combat, celui du développement et de la paix sur le continent », a-t-elle confié.

Le président de la République fédérale du Nigeria,Muhamad Buhari a quant à lui félicité les Premières dames d’Afrique pour le dynamisme et la cohésion qui règnent désormais dans leur organisation. Il se dit disposer à les accompagner pour une organisation plus forte et plus dynamique sur le continent. « Les femmes ont un rôle essentiel à jouer dans le maintien de la paix sur le continent. Nous devrions nous efforcer à vous accompagner pour que cette organisation joue véritablement son rôle de mission de paix en Afrique », a-t-il conclu.

Cette 9ᵉ Assemblée générale se tient après celle de 2015 qui avait vu l’élection de l’ex-Première dame de la Sierra Léone, qui a démissionné depuis quelques années. Les Premières dames du Ghana, du Congo Brazzaville, du Burundi, du Burkina Faso, de la Sierra Léone ont fait des déclarations de soutien à la nouvelle présidente. Un dîner gala a été organisé à la suite des travaux pour récolter des fonds pour la fondation que ces Premières dames comptent mettre en place pour la paix en Afrique. Rappelons qu’ à la fin de l’élection, les fisrt Ladys ont procédé au lancement des travaux de construction du secrétariat permanent de cette organisation. Une Bâtisse qui sera construite dans la ville d’Abuja, capitale du Nigeria.