Élu homme de l’année 2021, Lass PR dédie son prix au président Ouattara

Ouattara Lacina, affectueusement appelé Lass PR, a été élu Homme de l’année 2021 en présence du Colonel-major Diarrassouba Bakary, chef d’état-major particulier du président de la République, Alassane Ouattara. C’était le dimanche 05 décembre 2021, au cours d’une cérémonie de distinction organisée à Abidjan, par le Recor Elohim Group, une entreprise de communication, d’événementiel et de sondage, qui se dit attachée aux valeurs de la République.

Que de souvenirs et d’émotion, le dimanche 05 décembre, à Ivotel Plateau, lors de la cérémonie de distinction de l’homme de l’année 2021, organisée par le Recor Elohim Group. Pour toutes ses actions sociales à travers la Côte d’Ivoire, Ouattara Lacina ou Lass PR pour les intimes, conseiller technique du président de la République, a été élu Homme de l’année 2021.

« Récemment élu député de Korhogo, Lass PR n’a pas attendu les moments fastes pour partager, venir en aide à toutes les couches sociales de notre pays, d’Abobo à Korhogo, en passant par presque tout le district d’Abidjan. Lass PR n’hésite pas à donner. Ouattara Lacina donne, donne et donne sans compter. Et cette année, en accord avec l’ensemble des organisations de la presse, nous avons décidé, unanimement, de lui attribuer la distinction la plus élevée de l’homme de l’année 2021 », a justifié Paul-César Ehouman Bolou, Directeur général du groupe RECOR.

L’ancien chargé de mission à la présidence de la République de Côte d’Ivoire, devenu conseiller technique du président Alassane Ouattara par décret présidentiel en date du 22 janvier 2019, est connu pour être l’un des rares cadres du parti présidentiel, les plus accessibles et qui se distinguent par leurs actions sociales en faveur non seulement des militants, mais aussi et surtout des populations les plus vulnérables et des grands malades. Sans distinction de religion ni d'ethnie. C’est cet homme à la générosité débordante, serviteur infatigable du président Alassane Ouattara, qui a été choisi comme l’homme de l’année 2021 par le Jury international de Recor Elohim Group pour son sens du partage, son amour du prochain et son attachement et dévouement à la nation. « Aucun mot ne saurait traduire ma reconnaissance. En recevant ce prix de l’homme de l’année, je me suis replongé dans mes souvenirs. Issu d'une grande famille modeste, je suis parti de jeune planton à la Mairie de Korhogo, pour me retrouver aux États-Unis. D'où, à force de petits boulots, je me suis bâti un avenir et une vie de famille aujourd'hui appréciable », s’est souvenu Lass PR.

« Ce prix n'est pas le mien! Mais bien celui de ma mère, de mon patron le Président de la République, Alassane Ouattara, de mon parrain Feu Amadou Gon Coulibaly et de mon aîné Feu Hamed Bakayoko. Je vous le dédie également, à tous et à toutes, qui n'avez de cesse de m'encourager. Je partage le peu que Dieu me donne parce que je crois au partage, à la générosité, en gros à la solidarité. Je viens de loin. Et je comprends ce qu’un personne en détresse, peut ressentir. Je ferai toujours de mon mieux pour aider », a promis l’Homme de l’année 2021. Outre Ouattara Lacina, deux opérateurs économiques marocains dont les sociétés contribuent au développement économique de la Côte d’Ivoire, ont eux aussi vu, leurs efforts récompensés. Il s’agit notamment de Monsieur Mohamed Cherif Iraqui dont l’entreprise ‘’L’Univers des EPI’’, outillée dans la production, la fabrication et la mise à disposition des matériels d’équipements et de protection individuel en entreprise, a obtenu le prix de la Meilleure entreprise de protection individuelle au travail. Aux côtés de Mohamed Iraqui, se positionne Nabil Faraj qui réside depuis 16 ans en Côte d’Ivoire. Son entreprise ICOMA LOGISTICS, venue révolutionner le domaine de la consignation maritime, reçoit le prix de la Meilleure entreprise de consignation maritime pour l’émergence 2021.