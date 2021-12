Angleterre/Premier League : Résultats et classement de la 18e journée

Découvrez les résultats complets et le classement de la 18e journée de Premier League: Arsenal et Manchester United pulvérisent leurs adversaires, Chelsea et Liverpool accrochés.

Premier League: Dauphin de Manchester City, Liverpool concéde un match nul spectaculaire

Les Gunners d’Arsenal ont été impitoyables avec les joueurs de Marcelo Bielsa, samedi soir. Dans le seul match de Premier League suite aux multiples reports causés par la Covid-19, les coéquipiers d’Alexandre Lacazette, capitaine pour l’occasion, se sont très aisément imposés à Leeds, sur la pelouse d’Elland Road (4-1).

Les Spurs (7e du classement) et les Reds (dauphin de Manchester City) se séparent sur le score de 2-2. Les joueurs de Conte, qui n'avaient plus joué depuis le 5 décembre dernier et la victoire à domicile contre Norwich (3-0), ont réalisé une performance plus que convaincante pour leur retour sur le terrain.

Résultats Premier League

Samedi 18 décembre

Manchester United Rep. Brighton HAFC

Aston Villa Rep. Burnley

Southampton Rep. Brentford

Watford Rep. Crystal Palace

West Ham United Rep. Norwich City

Leeds United 1 - 4 Arsenal

Dimanche 19 décembre 2021

Everton Rep. Leicester

Newcastle 0 - 4 Manchester City

Wolverhampton 0 - 0 Chelsea

Tottenham 2 - 2 Liverpool