Voeux de Nouvel An : Bertrand Diby Ako fustige le bilan de Ouattara

À l'instar de plusieurs leaders de partis politiques en Côte d'Ivoire, le président du Parti des Houphouetistes pour la démocratie et le développement en Côte d'Ivoire ( PHDD-CI), Bertrand Diby Ako, s'est également adressé à la Nation.

Bertrand Diby Ako : ''Nous avons aussi assisté au recul de la démocratie en Cote d’Ivoire en 2021''

Dans une déclaration dont copie nous est parvenue, l'ex-membre du RHDP (Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix), exilé depuis plusieurs mois du côté des États-Unis, a jeté un regard rétrospectif sur les faits majeurs qui, selon lui, ont animé la vie de la Nation ivoirienne au plan politique et économique durant l'année 2021. Il a ouvertement fustigé le bilan du chef de l'État, Alassane Ouattara.

''Malgré les interpellations de la classe politique en général et de l’opposition en particulier face à la volonté du chef de l’État de briguer un troisième mandat, le président Alassane Ouattara et son parti le RHDP ont préféré le passage en force piétinant la Constitution de la République de Côte d’Ivoire qu’il a lui-même instituée. Cette violation flagrante de la loi fondamentale de notre pays a fait plus de 200 morts en Cote d’Ivoire'', a indiqué le président du PHDDCI-CI.

Tout en saluant l’acquittement définitif par la Cour pénale internationale (CPI) de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé, Bertrand Diby Ako a noté un recul de la démocratie en cette année 2021.

'' Nous avons aussi assisté au recul de la démocratie en Côte d’Ivoire en 2021 par le refus de la libération des prisonniers politiques et militaires des crises en Côte d’Ivoire, la décision de dissolution du mouvement politique Générations et peuples solidaires (GPS), l’arrestation des docteurs au chômage qui ne faisaient que revendiquer leurs droits. La lenteur dans la délivrance du simple passeport de Charles Blé Goudé'', a-t-il affirmé.

Bertrand Diby Ako a également fait remarquer qu' ''au plan économique, de 13 993 milliards de F CFA l’année précédente, la dette publique de la Côte d’Ivoire se chiffre aujourd’hui à 17 676,1 milliards, soit une hausse de 3 683,1 milliards de F CFA". "Notre pays enregistre l'un des taux de pauvreté les plus élevés au monde avec plus de 75% selon les rapports des Institutions financières internationales. Le taux de chômage a atteint son paroxysme en Cote d’Ivoire", a-t-il regretté.

Poursuivant, Bertrand Diby AKO a dit ce qu'il attend du gouvernement Ouattara en cette année 2022. ''Je profite pour en appeler la bonne foi du gouvernement sur son propre slogan qui est "Le Vibre ensemble". Pour que ce concept soit une réalité, il convient de respecter la loi fondamentale de la République de Côte d’Ivoire. Libérer les prisonniers politiques et militaires ; favoriser le retour de Charles Blé Goudé et de Soro Guillaume ; favoriser le retour des exilés ; réduire la cherté de la vie des populations ; créer les opportunités à l’emploi de la jeunesse '', a soutenu Diby Bertrand Ako, le président du PHDD-CI.