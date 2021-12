Suspension des vols de ​Emirates Airlines de Côte d'Ivoire vers Dubaï

Jusqu'à nouvel ordre, Emirates Airlines suspend ses vols en prévenance d'Abidjan vers Dubaï. D'autres capitales africaines sont également concernées par cette restriction de la compagnie émiratie.

Emirates Airlines : « Les clients originaires des destinations suivantes ne seront pas acceptés… »

En cette fin d'année 2021, alors que de nombreux Ivoiriens et autres Africains ont prévu se rendre à Dubaï pour diverses raisons, que la compagnie Emirates Airlines vient doucher leur ambition de voyage. Dans une note datant du 28 décembre 2021, dont Afrique-sur7 a reçu copie, il est fait mention de la restriction à l'entrée et au transit via Dubaï.

« Les clients originaires des destinations suivantes ne seront pas acceptés pour voyager vers ou via Dubaï à compter du 28 décembre 2021 et jusqu'à nouvel ordre », peut-on lire dans la note. Les capitales africaines concernées sont Luanda, Conakry, Nairobi, Dar es Salam, Entebbe, Accra, Abidjan, Addis-Abeba et Dakar. À rebours, « les opérations de passagers au départ de Dubaï vers ces destinations ne sont pas affectées ».

La compagnie précise par ailleurs que les clients concernés n'ont pas besoin de les appeler immédiatement pour une nouvelle réservation. Ils peuvent simplement conserver leur billet Emirates et, lorsque les vols reprendront, ils pourront contacter leur agent de voyages ou leur bureau de réservation pour établir un nouveau plan de voyage.

« Aucun motif n’a été spécifié. Les vols en sens inverse sont maintenus. L’Africain souffre deh! », s'est offusquée Nathalie Yamb, qui a relayé cette information sur son compte Twitter.