CESEC : Nathalie Yamb outrée par la nomination de 115 conseillers

Nathalie Yamb comprend mal la nomination de 115 conseillers économiques par Alassane Ouattara. En effet, le président ivoirien a reconduit Eugène Aka Aoulé à la tête de l'institution. La militante camerounaise, proche de Mamadou Koulibaly, ancien président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, a vivement dénoncé la décision du chef de l'État.

Nathalie Yamb : "5,6 milliards de francs CFA pour 120 clampins qui ne fichent rien"

Mardi 4 janvier 2022, Alassane Ouattara a procédé à la signature de quatre décrets au titre du Conseil économique, social, environnemental et culturel. Le président de la République a mis fin aux fonctions des membres du CESEC avant de reconduire Eugène Aka Aouélé en tant que patron de l'institution. Ce sont au total 115 conseillers économiques qui ont été nommés par le chef d'État ivoirien.

La nomination de l'ancien ministre de la Santé et de l'Hygiène publique ainsi que de plus d'une centaine de personnalités au CESEC n'est pas du gout de Nathalie Yamb. La conseillère de Mamadou Koulibaly, ex-chef du Parlement ivoirien sous Laurent Gbagbo, s'est élevée contre la décision d'Alassane Ouattara. "5,6 milliards de francs CFA pour 120 clampins qui ne fichent rien. Les peuples ont les gouvernants et les institutions qu’ils méritent", a critiqué la "dame de Sochi" sur son compte Twitter.

Nathalie Yamb, membre de LIDER (Liberté et démocratie pour la République), a également rappelé que son mentor, alors candidat à l'élection présidentielle du 31 octobre 2021, "avait inscrit la dissolution des conseil économique, sénat, médiature, grande chancellerie, et réduction du nombre de députés à 176 et des membres du gouvernement à 20 max dans son programme". Cependant, ajoute Nathalie Yamb, les Ivoiriens ont trouvé que le professeur d'économie "est trop rigoureux et fait pas assez de buzz".

Il faut rappeler que le 2 décembre 2019, Nathalie Yamb a été expulsée de la Côte d'Ivoire par les autorités ivoiriennes. Le pouvoir de Ouattara lui reprochait de mener des "activités incompatibles" avec l'intérêt national. Elle vit depuis en Suisse.