Chelsea croule sous une dette de 1,8 milliard d'euros

Chelsea FC, de lourdes dépenses au mercato pour rien ? La masse salariale du club de Roman Abramovitch qui croule sous une dette de 1,8 milliard d'euros, atteint les 400 millions.

Chelsea : La masse salariale des joueurs atteint les 399 millions d'euros

Après avoir perdu 173,5 millions d'euros sur l'exercice 2020-2021, Chelsea se retrouve avec une dette de plus de 1 500 millions de livres sterling, soit environ 1,8 milliard d'euros, selon le quotidien britannique The Times.

Tenant du titre de la Ligue des champions et dauphin de Manchester City, Chelsea FC connaît donc une situation financière difficile ces derniers temps.

Et ce, en dépit des 113 millions remportés en Ligue des champions et un chiffre d'affaire qui a augmenté de 462,4 millions à 496,9 millions d'euros sur l'année 2021 grâce à la hausse des droits télévisés en Premier League et à la victoire finale en C1 en mai (1-0 contre Manchester City).

Alors que le club londonien reste déficitaire à cause de la Covid-19 ayant fait baisser les recettes de la billetterie et freiné les ventes de joueurs, le journal britannique révèle que les Blues ont dépensé 130,9 millions d'euros au mercato depuis le 30 juin, notamment dans le transfert de l'attaquant belge Romelu Lukaku. Dans le même temps, seuls 123,7 millions d'euros de ventes sont rentrés dans les caisses, même si le champion d'Europe pourrait recevoir 19,6 millions d'euros de bonus liés aux clauses exceptionnelles de précédents transferts.

Dans le "scénario problable" d'une nouvelle fermeture des matches au public à cause de la vague Omicron, Chelsea devra compter sur des fonds supplémentaires versés par l'entreprise de son propriétaire Roman Abramovitch, a précisé l'ancien club de l'Ivoirien Didier Drogba et du Camerounais Samuel Eto'o.

Contraint de réagir, Roman Abramovitch, le propriétaire du club, à injecter 24 millions d'euros supplémentaires dans les caisses du club londonien pour payer les salaires des joueurs.

La masse salariale aurait en effet explosé pour atteindre 399 millions d'euros. Seul Manchester City fait plus en Premier League avec 420 millions d'euros.

Depuis l'arrivée du Russe en 2003, le CFC a connu sa meilleure période, avec cinq titres de champion d'Angleterre, deux Ligues des champions et une FA Cup.