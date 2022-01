Affaire suspension de Gbohouo : Les vérités crues d'Alain Lobognon

L'affaire d'une probable suspension de Gbohouo Sylvain de la CAN (Coupe d'Afrique des Nations) secoue actuellement l'actualité ivoirienne. Alain Lobognon, ancien ministre ivoirien des Sports, a craché ses vérités aux dirigeants de la FIF (Fédération ivoirienne de football).

Affaire suspension de Gbohouo : Alain Lobognon tape du poing sur la table

À quelques jours du début de la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun, les supporters ivoiriens ont appris avec surprise la probable suspension de Gbohouo Sylvain par la FIFA. L'instance internationale accuse le portier des Éléphants de dopage. "Sylvain est présent avec nous à Jeddah depuis le début du stage, il est très touché par cette décision, parce que nous lui avons demandé l’année dernière, au stage de mars, d’aller faire les examens oculaires, comme souvent les gardiens le font, il est allé faire l’examen à Abidjan, le médecin, qui a fait l’examen, lui a prescrit des médicaments. Il a pris ces médicaments au mois de mars. Depuis le mois de mars , il a arrêté ces médicaments. Lors du match contre le Cameroun, il a fait un test antidopage…le résultat est sorti le lundi 27 décembre qu’il y avait des traces", avait expliqué Patrice Beaumelle, le sélectionneur ivoirien.

Selon un communiqué officiel de la FIF (Fédération ivoirienne de football), l'ancien portier du TP Mazembe devrait être auditionné par la FIFA le mercredi 5 janvier 2022. Pour sa part, Alain Lobognon pointe un doigt accusateur sur l'encadrement médical.

"Affaire #Gbohouo. Une équipe nationale, c’est aussi l’encadrement médical pour le suivi des athlètes. Soit, on a des médecins pour l’application stricte des consignes de l’@wada_ama, soit on attend les compétitions pour être membre des délégations. Alors assumons !", a martelé l'ex-ministre de la Promotion de la jeunesse, des Sports et Loisirs.

Gbohouo Sylvain a fait les beaux jours du Séwé Sport de San Pedro dans le championnat ivoirien avant de poser ses valises au TP Mazembe. Le champion d'Afrique évolue désormais à Wolkite City FC en Éthiopie.