CAN 2021 : Le Cameroun a investi 49,8 milliard de F CFA

Alors que le pays vainqueur de la Can 2021 va empocher 2,9 milliards de francs CFA, le Cameroun, lui, aura investi en tout 49 842 375 806 800 milliards de francs CFA pour l’organisation de la 33e édition de la Coupe d’Afrique des Nations.

CAN 2021 au Cameroun: Le montant du chèque du vainqueur en hausse

Vingt-quatre sélections africaines s'apprêtent à prendre part dès dimanche 9 janvier 2022 à la 33e édition de la Coupe d’Afrique des Nations sur les terres ancestrales de Samuel Eto'o.

Pendant de nombreuses années, le Cameroun a mobilisé des fonds colossaux pour être prêt à accueillir la grande messe du football africain. Selon certaines sources, la CAN 2021 au Cameroun pourrait devenir l’une des plus chères de l’histoire.

Le média RMC Sports vient de révéler le coût total des investissements opérés par le Cameroun pour l’organisation de la CAN 2021. Ce sont donc 760 millions d’euros, soit 49 842 375 806 800 milliards de francs CFA qui ont été engloutis par les divers projets en lien avec la CAN.

Dans une correspondance portant la mention « très urgent » et adressée le 17 septembre 2021 au secrétaire général des services du Premier ministre, le ministre d’État, secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngoh Ngoh, répercute au chef du gouvernement l’accord du président de la République pour le budget de l’organisation matérielle de la Coupe d’Afrique des Nations de football TotalEnergies (CAN TotalEnergies) 2021, arrêté à 13 milliards de francs CFA.

De sources autorisées, cette enveloppe est réduite de moitié par rapport aux 26 milliards de francs CFA sollicités par le ministre des Sports, Narcisse Mouelle Kombi. Mieux, les 13 milliards de francs CFA finalement arrêtés ne seront pas gérés par le seul ministère des Sports comme souhaité par le chef de ce département ministériel. Ce montant sera réparti entre 14 départements ministériels et autres administrations publiques telles que la Délégation générale à la sûreté nationale (DGSN).

Ce que gagne chaque Nation qualifiée

Pour cette édition qui se dispute au Cameroun, le vainqueur empochera 4,5 millions d’euros (2,9 milliards de francs Cfa). Un chèque d’une valeur plus conséquente que celui qui avait été offert à l’Algérie, lors de son sacre en 2019, et qui était de 3,96 millions d’euros (2,59 milliards de francs Cfa).

La sélection finaliste empochera 2,64 millions d’euros (1,72 milliard de francs CFA) et celle classée troisième se verra attribuer 2,2 millions d’euros (1,44 milliard de francs CFA). Les sélections qui atteindront les demi-finales auront droit à une prime de 2,2 millions d’euros (1,44 milliard de francs Cfa) chacune, alors que les quarts de finaliste se verront offrir, chacun, un chèque de 703 361 euros (460,7millions de francs CFA).

Initialement prévue pour 2019, la CAN avait été retirée au Cameroun puis organisée en Égypte, en raison des retards pris dans la construction des infrastructures devant accueillir la compétition. Elle a été ensuite repoussée à l’année 2022, et se déroulera finalement du 9 janvier au 6 février 2022 dans les villes de Limbé, Bafoussam, Douala, Yaoundé et Garoua.