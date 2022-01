Serge Aurier : "C’est un plaisir pour les jeunes joueurs de voir Drogba"

Le capitaine des Éléphants de Côte d'Ivoire , Serge Aurier, a dit ce qu'il pense de la présence de Didier Drogba aux côtés de la sélection ivoirienne à la CAN 2021.

Serge Aurier met fin au débat sur la présence de Drogba à la CAN

Les détracteurs de Didier Drogba ont longtemps affirmé que depuis la fin de sa carrière internationale, l'ancien capitaine des Eléphants ne se rapprochait pas assez de la selection ivoirienne. Sollicité par le Comité de normalisation de la Fif pour apporter son expertise auprès de la Selefanto à la CAN 2021, l'ex-buteur de Chelsea est de nouveau pris à partie. Il lui est reproché d'en faire un peu trop.

''On le voit chantant dans le bus des Éléphants avec eux, déambulant dans les chambres de ces derniers, parlant dans le vestiaire et s'entraînant même aux côtés de ces jeunes gens... Drogba ne prend-il pas trop de place au sein du groupe ? Ne se substitue-t-il pas au sélectionneur ? Cette présence considérée comme envahissante par certains, ne peut-elle pas produire l'effet contraire des résultats attendus ? (...) Pour moi, une implication d'anciennes gloires au sein d'un groupe doit se limiter juste à des échanges entre ces icônes et les jeunes joueurs au détour d'une fin de séance d'entraînement ou d'un déjeuner d'avant match. Cela, quand on est appelé pour galvaniser sur une compétition donnée et dans un temps bien défini. Le reste est du ressort du sélectionneur'', lit-on dans un message posté par le journaliste écrivain, José Djati,

Lors de la conférence de presse de ce samedi en prélude au match de dimanche entre la Côte d'Ivoire et la Sierra Leone, le capitaine des Eléphants, Serge Aurier, s'est prononcé sur la présence de Didier Drogba aux côtés de l'équipe nationale.

''C’est important de recevoir les anciennes gloires. C’est un plaisir pour les jeunes joueurs de voir Didier Drogba, c’est un rêve qui se réalise. La présence des anciens donne de l’énergie au groupe et nous sommes très contents de les avoir avec nous '' a-t-il indiqué.

Cette intervention devrait logiquement mettre fin à cette polémique autour de la présence de l'ancien attaquant des Eléphants à Douala.