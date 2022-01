Audits des sociétés d'Etat: Un ministre de Ouattara violemment recadré

Les résultats des audits diligentés par le gouvernement dans les sociétés d’Etat, sont très attendus par les Ivoiriens qui espèrent que le président de la République, Alassane Ouattara, prendra des mesures fermes contre les responsables de prévarications. C’est pourquoi, Jean-Yves ESSO ESSIS, membre du Bureau politique du PDCI (opposition), s’indigne après la sortie récente du Ministre de la Communication, des Médias et de la Francophonie; par ailleurs Porte-parole du gouvernement, sur la question. Ci-dessous, sa lettre ouverte à ce dernier.

Jean-Yves ESSO ESSIS au Ministre Amadou COULIBALY: « Quel est ce gouvernement qui s'offusquerait "devant l'impatience de certains de ses concitoyens pour les résultats des audits " ? »

A l'occasion du Point de Presse du Conseil des Ministres du mercredi 19 janvier 2022 à Abidjan, vous vous êtes exprimé en tant que Porte-Parole du Gouvernement de Côte d'Ivoire sur les audits diligentés dans certaines de nos sociétés d'Etat. Vous avez, à cet effet, rappelé que "les audits ont été commandités par le gouvernement qui a décidé, A UN MOMENT DONNÉ, qu’il fallait regarder dans la gestion des sociétés d'Etat (...) et que lorsque les résultats seront disponibles, le gouvernement qui les a commandités, en tirera toutes les conséquences". Vous avez également exprimé votre étonnement "devant l’impatience de certains concitoyens pour les résultats de ces audits." Étant donné que nous nous situons, volontiers, au premier rang de ces concitoyens impatients, souffrez que nous apportions une réponse cristalline à votre "étonnement".

Monsieur le Ministre, Nous osons croire que personne au sein du gouvernement auquel vous appartenez, surtout pas votre chef de file et encore moins votre Guide Suprême, ne vous a donné une quelconque onction pour nous déballer de telles invraisemblances abracadabrantesques. Quel est ce gouvernement qui ne regarderait qu'A UN MOMENT DONNÉ la gestion de ses Établissements Publics Nationaux (EPN) ? Vous nous avouez donc ainsi, par ces propos malhabiles, qu'à part ce MOMENT DONNÉ où vous décidez d'ouvrir les yeux pour regarder ce qu'il se passe dans nos sociétés d'Etat, vous les fermez volontairement tel le deuxième des 3 petits singes, pour laissez tous les fripons, pillards et autres resquilleurs à cols blancs de la nation, perpétrer leurs crimes financiers en toute quiétude ?

La corruption doit arborer un large sourire de satisfaction lorsqu'elle vous entend parler ainsi. Comme on dit chez nous : "Corruption même est étonnée". Monsieur le Ministre, Quel est ce gouvernement qui s'offusquerait "devant l'impatience de certains de ses concitoyens pour les résultats de ces audits" ? Avez-vous seulement conscience que la mission principale et surtout PERMANENTE de l'Inspection Générale des Finances (IGF) est d'assurer le contrôle financier et comptable des sociétés d'Etat ? Savez vous que l'IGF doit A TOUT MOMENT, et certainement pas, A UN MOMENT DONNÉ, assurer des missions d'audits et d'évaluation des procédures de gestion de toute structure gérant des fonds publics ?

"Remettons-nous les résultats des audits que NOUS avons payés parce que VOUS avez mal fait votre travail de contrôle et de surveillance de NOS fonds publics"

Monsieur le Ministre Vous dites encore et je cite : "Je pense que le commanditaire est le premier destinataire des résultats de ces audits. Lorsque les résultats seront disponibles, le gouvernement qui les a commandités, en tirera toutes les conséquences". Êtes vous seulement conscient que le gouvernement auquel vous appartenez est au service du Peuple et que c'est ce même Peuple qui l'a mis en mission ? Le Peuple ivoirien est et demeure le premier destinataire des résultats de ces audits car c'est lui qui vous a, SELON VOUS, élus. L'irresponsabilité, la culture du laisser-aller et le laxisme de l'IGF et des autres structures similaires a obligé les Pouvoirs Publics à commanditer des audits privés, au frais du contribuable ivoirien, pour débusquer les scelerats et autres margoulins de la pire espèce aux apparences d'enfants de chœur.

Le minimum de décence voudrait que vous fassiez profil bas tout au long de ce processus de nettoyage en profondeur et que vous vous empressiez de NOUS remettre les résultats des audits que NOUS avons payés parce que VOUS avez mal fait votre travail de contrôle et de surveillance de NOS fonds publics. Nous osons croire qu'à l'avenir, vous privilégierez l'adoption de postures beaucoup plus humbles et discrètes tout en banissant l'improvisation lors de vos prochaines sorties médiatiques, car semble-t-il, au regard de toutes vos interventions publiques depuis votre nomination à ce poste, ce n'est vraiment pas votre fort. Nous terminerons notre presente Lettre Ouverte en vous invitant à méditer sur les paroles de notre Alpha Blondy national : "Et Dieu créa Dieu, à l'image de Dieu, et par humilité, il l'appela Homme..." Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de nos salutations cordiales.

Jean-Yves ESSO ESSIS

Président de CD-PDCI

Membre du BP et inspecteur du PDCI-RDA