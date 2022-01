Côte d'Ivoire: Comprendre la visite des Évêques Catholiques à Gbagbo

Laurent Gbagbo, président du PPA-CI, a reçu en audience à sa résidence de Mama, une délégation des Évêques Catholiques de Côte d'Ivoire, samedi 29 janvier 2022. L’ancien chef de l’Etat ivoirien a renoué avec le catholicisme après son retour de la CPI.

Laurent Gbagbo: Le marxiste repenti communie avec des Évêques Catholiques de Côte d’Ivoire

Du 24 au 30 janvier 2022, se tient au Centre Emmaüs de Gagnoa, la 120ème Assemblée plénière de la Conférence Épiscopale des Évêques Catholiques Côte d'Ivoire (CECCI).

C'est donc une visite de courtoisie que ces Évêques Catholiques ont rendu au Président Laurent Gbagbo, dans son village natal. Au nom de la CECCI, les Évêques Catholiques ont exprimé leurs salutations fraternelles au Président Laurent Gbagbo et ont formulé à son endroit des vœux de santé et surtout la Paix véritable en Côte d'Ivoire.

La délégation des Évêques Catholiques était composée de Mgr Ignace Bessi (Archevêque Métropolitain de Korhogo et Président de la Conférence Épiscopale de Côte d'Ivoire) , Mgr Jean Jacques Koffi Oi Koffi (Évêque de San-Pedro et vice-président de la Conférence Épiscopale de Côte d'Ivoire), Mgr Joseph AKE (Archevêque Métropolitain de Gagnoa) et Mgr Paul Dakoury Tabley ( Évêque émérite de Bassam).

De retour au pays, Laurent Gbagbo avait aussitôt renoué avec le catholicisme. Ce fut sa première grande manifestation publique depuis son retour en Côte d'Ivoire le 17 juin. Le dimanche 20 juin dans la cathédrale d'Abidjan, en présence d'un cardinal, Laurent Gbagbo est redevenu catholique. L'ancien président ivoirien sort du giron du pentecôtisme évangélique. Un choix qui n'est pas seulement spirituel mais aussi politique.

Retour au bercail

“Je pense qu'il a conscience que le fait d'avoir suivi Simone Gbagbo dans le pentecôtisme évangélique l'a conduit à une forme d'impasse politique et à des choses totalement aberrantes”, avait confié Jean-Pierre Dozon, anthropologue, directeur d'études à l'EHESS.

“Gbagbo a son propre passé, celui d’un croyant catholique. Il est passé par le petit séminaire (NDLR : enseignement secondaire catholique) dans sa jeunesse avant de se lancer dans ses engagements marxistes… Il était dans sa jeunesse un catholique de gauche, un peu comme son épouse Simone d’ailleurs. Il renoue donc avec un passé catholique et du coup il s'inscrit dans une histoire, celle de son pays, celle de Félix Houphouët-Boigny”, rappelle l’homme de Dieu.